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    • 05.07.2021 10:02
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    • 05.07.2021 10:02
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    Güldür Güldür patır patır dökülüyor programı taşıyan 2 isim çekti gitti! Naime Güldür Güldür'den ayrıldı mı? Ecem Erkek açıkladı

    Show TV ekranlarında seyirciyle buluşan ve kısa bir süre önce sezon finali yapan Güldür Güldür'de deprem. Ekim ayına kadar ekranlarda olmayacak olan Güldür Güldür'ün 2 isminin yapıman ayrılacağı iddia ediliyordu. O iddialar büyük bir muallaken sonuna açıklama ilk ağızdan geldi. Güldür Güldür'deki bu 2 ayrılık programını tüm seyrini değiştirecek cinsten. Güldür Güldür'de son dönemin en çok konuşulan ismi olan, Naime karakterine hayat veren Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu ayrılığı açıkladı. İşte detaylar...

    Güldür Güldür patır patır dökülüyor

    Güldür Güldür patır patır dökülüyor programı taşıyan 2 isim çekti gitti! Naime Güldür Güldür'den ayrıldı mı? Ecem Erkek açıkladı... Show TV ekranlarında yayınlanan geniş hayran kitlesi bulunan Güldür Güldür sezon finali yaptı, sezon finaliyle de 2 ismin ayrıldığı ortaya çıktı. Güldür Güldür Show'da Naime karakteriyle büyük üne kavuşan Ecem Erkek ve bu sezon kadroya dahil olan Murat Akkoyunlu yeni sezonda kadroda yer almayacak.

    Show TV ekranlarının fenomen programı Güldür Güldür'ün sezon finali yapmasıyla birlikte, projeden 2 ismin de ayrıldığı ortaya çıktı.

    Ekim ayında yeniden ekranlara gelmeye başlayacak olan projede, izleyicinin severek takip ettiği karakterlerden biri olan Naime'yi canlandıran Ecem Erkek'in olmayacağı öğrenildi. Usta oyuncu Murat Akkoyunlu da yeni sezonda projede yer almayacak.

        BÜYÜK ÜZÜNTÜYE NEDEN OLDU

        Kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek ve Uğur Bilgin gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür'ün sezon finaliyle birlikte Ecem Erkem ve Murat Akkoyunlu'nun projeden ayrılması büyük üzüntüye neden oldu.

        INSTAGRAM HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

        Naime karakteriyle büyük üne kavuşan Ecem Erkek, Instagram hesabından Güldür Güldür hayranlarına veda etti.

        Erkek veda paylaşımında, "Oyunculuk bir yolculuk hem de upuzun. En keyiflisi de durduğun duraklar. Zaten uzun yolculuklarda da öyledir ya dinlenmek için durduğunda oranın havası, yediğin yemek, içtiğin çay bambaşkadır. Benim için de Güldür Güldür öyleydi. Harika bir duraktı. Çok eğlendim, arkadaşlarımı çok sevdim. Sizler yaptığım 'şeyi' kabul ettiniz. Şimdi tekrar yola koyuluyorum .Gelecek sezon Güldür Güldür'de olmayacağım . Bir sonraki durakta görüşelim" dedi.

            HAYRANLARI BÜYÜK ŞAŞKINLIĞA UĞRADI

            Ecem Erkek'in Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, hayranları da yorum yağdırdı. Erkek'in çok sayıda hayranı, "Ayrılıyorum deme", "Bu bir ayrılık açıklaması değildir umarım", "Naime için izliyorduk, artık izlemeyiz" gibi yorumlarda bulundu. Hayranlarının ayrılık nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadığı, yorumlarda açık şekilde görüldü.

            AKKOYUNLU'NDAN SEYİRCİYE TEŞEKKÜR

            Murat Akkoyunlu ise paylaşımında "Güldür Güldür seyircisine ve ekibine yol arkadaşlıkları için teşekkürler.

            Önümüzdeki sezon bol reytingler dilerim" notunu düştü.
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            Haberler Televizyon Güldür Güldür patır patır dökülüyor programı taşıyan 2 isim çekti gitti! Naime Güldür Güldür'den ayrıldı mı? Ecem Erkek açıkladı