Güldür Güldür patır patır dökülüyor programı taşıyan 2 isim çekti gitti! Naime Güldür Güldür'den ayrıldı mı? Ecem Erkek açıkladı... Show TV ekranlarında yayınlanan geniş hayran kitlesi bulunan Güldür Güldür sezon finali yaptı, sezon finaliyle de 2 ismin ayrıldığı ortaya çıktı. Güldür Güldür Show'da Naime karakteriyle büyük üne kavuşan Ecem Erkek ve bu sezon kadroya dahil olan Murat Akkoyunlu yeni sezonda kadroda yer almayacak.
Show TV ekranlarının fenomen programı Güldür Güldür'ün sezon finali yapmasıyla birlikte, projeden 2 ismin de ayrıldığı ortaya çıktı.
Ekim ayında yeniden ekranlara gelmeye başlayacak olan projede, izleyicinin severek takip ettiği karakterlerden biri olan Naime'yi canlandıran Ecem Erkek'in olmayacağı öğrenildi. Usta oyuncu Murat Akkoyunlu da yeni sezonda projede yer almayacak.