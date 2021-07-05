Bir Zamanlar Çukurova izleyicisi paramparça oldu eli kolu bağlandı! Ayrılığı açıkladı onsuz Çukurova yangın yerine dönecek... Hem uzun soluklu olup hem de her yeni bölümüyle zirveye oturmasını bilen Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda pek çok yenilikle seyirci karşısına çıkacak. 2018 yılından bu yana atv ekranlarında yayınlandığı perşembe günlerinde reytinglerdeki zirveyi kimseye bırakmayan Bir Zamanlar Çukurova'da flaş bir ayrılık yaşandı. Başrol oyuncusu diziye veda ettiğini kendi ağzıyla duyurdu.