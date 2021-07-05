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    • 05.07.2021 16:59
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    • 05.07.2021 16:59
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    Bir Zamanlar Çukurova izleyicisi paramparça oldu eli kolu bağlandı! Ayrılığı açıkladı onsuz Çukurova yangın yerine dönecek

    atv ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova kısa bir süre önce sezon finali yaparak bir süreliğine seyircisine veda etmişti. Ancak Bir Zamanlar Çukurova'nın vedaları sadece bununla sınırlı kalmayacak. Sezon boyunca Vahide Perçin, Uğur Güneş, Esra Dermancıoğlu ve Melike İpek Yalova'ya veda eden Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden isim bu kez başrol oyuncusu oldu. Ayrılık haberi önce bir iddiayken ünlü oyuncu vedasını kendi ağzıyla duyurdu. İşte Çukurova'nın kalpleri kıran vedası.

    Ayrılığı açıkladı onsuz Çukurova yangın yerine dönecek

    Bir Zamanlar Çukurova izleyicisi paramparça oldu eli kolu bağlandı! Ayrılığı açıkladı onsuz Çukurova yangın yerine dönecek... Hem uzun soluklu olup hem de her yeni bölümüyle zirveye oturmasını bilen Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda pek çok yenilikle seyirci karşısına çıkacak. 2018 yılından bu yana atv ekranlarında yayınlandığı perşembe günlerinde reytinglerdeki zirveyi kimseye bırakmayan Bir Zamanlar Çukurova'da flaş bir ayrılık yaşandı. Başrol oyuncusu diziye veda ettiğini kendi ağzıyla duyurdu.

    Uzun soluklu bir dizi olmasına rağmen izlenme oranlarındaki başarısından hiçbir şey kaybetmeyen Bir Zamanlar Çukurova'da altıncı defa ayrılık hadisesi meydana geldi.

    Bir Zamanlar Çukurova'da Vahide Perçin'in üstlenmiş olduğu Hünkar Yaman'ın beklenmedik vedası izleyenlerin derin bir üzüntü duymasına sebebiyet vermişti.

        Vahide Perçin ile başlayan ayrılığın ilerleyen dönemlerde ardı arkasının kesilmeyerek; Uğur Güneş (Yılmaz), Esra Dermancıoğlu (Behice), Melike İpek Yalova (Müjgan) ve son olarak Nazan Kesal (Sevda) gibi isimlerin eklenmesi herkesi derinden sarsmıştı.

        Bir Zamanlar Çukurova'nın sıkı takipçileri ekipten bir oyuncunun daha gitmemesi yönünde talepte bulunurken, Demir Yaman karakterinin hikayesinin bitirileceğinin ortaya çıkmasıyla büyük bir yıkıma uğradılar.

        Usta oyuncu Murat Ünalmış, hakkında çıkan ayrılık haberinin doğru olduğunu belirterek, Bir Zamanlar Çukurova'daki oyunculuk kariyerinin son bulacağını ifade etti.

            Bir Zamanlar Çukurova'daki performansı sayesinde geniş yelpazede bir kitlenin takdirini ve beğenisini toplayan Murat Ünalmış, dizideki yolculuğunun noktalandığını şu sözlerle duyurdu:

            "Evet her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Çok emek verip, çok şey öğrendiğim, uzun yorucu ve güzel bir serüvendi. Emektar setçi kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

            Başından beri emek veren herkese... Ayrıca tüm seyircilerimize, çok sevdiğim Adana'nın misafirperver halkına, dostlarıma ve bana destek veren tüm takipçilerime de yürekten teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere"
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