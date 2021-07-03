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    • 04.07.2021 00:00
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    Roma imparatoru Gallienus, eşine sahte mücevherler satan bir tüccarı aslana yem edecekken, Kolezyum'da aslan yerine hangisi gelmiştir?

    Roma imparatoru Gallienus, eşine sahte mücevherler satan bir tüccarı aslana yem edecekken, Kolezyum'da aslan yerine hangisi gelmiştir? ATV ekranlarının sevilen yarışma programında yarışmacılar büyük ikramiyeye ulaşmak için ter döküyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları takvim.com.tr sayfalarında!

    takvim.com.tr
    Roma imparatoru Gallienus, eşine sahte mücevherler satan bir tüccarı aslana yem edecekken, Kolezyum'da aslan yerine hangisi gelmiştir?

    Roma imparatoru Gallienus, eşine sahte mücevherler satan bir tüccarı aslana yem edecekken, Kolezyum'da aslan yerine hangisi gelmiştir? ATV ekranlarının sevilen yarışma programında yarışmacılar büyük ikramiyeye ulaşmak için ter döküyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları takvim.com.tr sayfalarında!

    Roma imparatoru Gallienus, eşine sahte mücevherler satan bir tüccarı aslana yem edeceğini söylemiş, tüccar Kolezyum'da kalabalık önünde infazını beklerken aslan yerine hangisi çıkagelmiştir?

    A: Kaplan

    B: Kedi

    C: Gergedan

    D: Tavuk

    Doğru cevap: Tavuk (D şıkkı)

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    Haberler Televizyon Roma imparatoru Gallienus, eşine sahte mücevherler satan bir tüccarı aslana yem edecekken, Kolezyum'da aslan yerine hangisi gelmiştir?