Yeşilçam sorusu Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Kartal Tibet’in unutulmaz filmi Tarkan Viking Kanı yarışmacıya ter döktürdü

Yarışmaya Ankara'dan katılan 21 yaşındaki Sude Kılıçkaya, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğunu belirterek ödül kazanması durumunda, bu parayı eğitim hayatı için kullanmak istediğini dile getirdi.
Sunuculuğunu başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği, atv'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Sude Hanım'a "1971 yapımı Tarkan Viking Kanı adlı filmde Vikingler, idam edilecek kişileri hangisine atarlar" sorusu yöneltildi.
Sorunun şıklarında ise şu seçeneklere yer verildi:
A)Dev bir timsaha
B)Dev bir ahtapota
C)Dev bir köpekbalığına
D)Dev bir aslana