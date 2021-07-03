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    • 03.07.2021 23:04
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    Yeşilçam sorusu Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Kartal Tibet’in unutulmaz filmi Tarkan Viking Kanı yarışmacıya ter döktürdü

    Yarışmaya Ankara’dan katılan 21 yaşındaki Sude Kılıçkaya’ya yöneltilen “1971 yapımı Tarkan Viking Kanı adlı filmde Vikingler, idam edilecek kişileri hangisine atarlar” sorusu, Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu. Başrolünü Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Kartal Tibet’in üstlendiği Tarkan Viking Kanı filmi ile ilgili soru yarışmacıya zor anlar yaşattı. İşte sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o anlar…

    Yeşilçam sorusu Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu!

    Yarışmaya Ankara'dan katılan 21 yaşındaki Sude Kılıçkaya, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğunu belirterek ödül kazanması durumunda, bu parayı eğitim hayatı için kullanmak istediğini dile getirdi.

    Sunuculuğunu başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği, atv'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Sude Hanım'a "1971 yapımı Tarkan Viking Kanı adlı filmde Vikingler, idam edilecek kişileri hangisine atarlar" sorusu yöneltildi.

    Sorunun şıklarında ise şu seçeneklere yer verildi:

    A)Dev bir timsaha
    B)Dev bir ahtapota
    C)Dev bir köpekbalığına
    D)Dev bir aslana

        Soru karşısında zor anlar yaşayan yarışmacı, yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Bunun üzerine A ve C şıkları elendi.

        B ve D şıkları arasında tercih yapması gereken yarışmacı, "D) Dev bir aslana" cevabını verdi.

        Doğru cevabı bulamayan Sude Hanım, yarışmaya veda ederken Tarkan Viking Kanı filmi ile ilgili soru sosyal medyanın gündemine oturdu.

            Sezgin Burak'ın çizgi romanından uyarlanan "Tarkan: Viking Kanı", özellikle "Camgöz" isimli ve çizgi romanda yer almayan fantastik bir ahtapotun yer aldığı sahneleriyle hafızalara kazınmıştır.

            AHTAPOT SAHNESİ NASIL ÇEKİLDİ?
            Mehmet Aslan'ın yönetmiş olduğu ve başrolünde Kartal Tibet'in olduğu film 1971 yılında çekildi. Ahtapot sahnelerinin çekimi ise teknolojik yetersizliklerden dolayı bir hayli zor oldu.

            Çekilmesi son derece zor olan sahne için ilk olarak Bayrampaşa'da bir plastik fabrikasına ahtapot siparişi verildi.

                Ahtapot'un kollarının oynatılabilmesi için de dalgıçlarla anlaşıldı. Dalgıçlar yardımıyla plastik ahtapota hareket verildi ve unutulmaz sahneler bu şekilde çekildi.

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                Haberler Televizyon Yeşilçam sorusu Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Kartal Tibet’in unutulmaz filmi Tarkan Viking Kanı yarışmacıya ter döktürdü