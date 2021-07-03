Yeşilçam sorusu Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Kartal Tibet’in unutulmaz filmi Tarkan Viking Kanı yarışmacıya ter döktürdü

AHTAPOT SAHNESİ NASIL ÇEKİLDİ?

Mehmet Aslan'ın yönetmiş olduğu ve başrolünde Kartal Tibet'in olduğu film 1971 yılında çekildi. Ahtapot sahnelerinin çekimi ise teknolojik yetersizliklerden dolayı bir hayli zor oldu.