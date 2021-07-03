Masumlar Apartmanı'na öyle biri geliyor ki adeta 'sarı fırtına' Yeni sezon tarihi de belli... TRT 1 ekranlarında fırtınalar estiren reyting rekortmeni Masumlar Apartmanı dizisi hayranlarını çok büyük bir sürpriz bekliyor. Yeni sezon tarihi ortaya çıkan Masumlar Apartmanı'nda tüm seyir değişecek. Daha önce Fahriye Evcen ismi anılmış ancak iddialar doğru çıkmamıştı. İşte Masumlar Apartmanı dizisine dahil olan o isim…