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    • Televizyon
    • 03.07.2021 14:20
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    • 03.07.2021 14:20
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    Masumlar Apartmanı'na öyle biri geliyor ki adeta 'sarı fırtına' Yeni sezon tarihi de belli

    TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı bomba gibi bir sezon finaliyle tatile girmişti. Dizinin İnci'si Farah Zeynep Abdullah diziye ölerek veda etmişti. Farah Zeynep Abdullah'ın yerini kim dolduracak sorusu seyiricinin merak ettiği konuların başında geliyor. Yeni sezona yaklaşırken Masumlar Apartmanı konusundaki pek çok soru da yanıt bulmaya başladı. Yeni sezon yayın tarihi belli olan Masumlar Apartmanı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Daha önce Fahriye Evcen'in katılacağı iddia edilmişti ancak bu kez iddia çok daha büyük.

    Masumlar Apartmanı'na öyle biri geliyor ki adeta 'sarı fırtına' Yeni sezon tarihi de belli

    Masumlar Apartmanı'na öyle biri geliyor ki adeta 'sarı fırtına' Yeni sezon tarihi de belli... TRT 1 ekranlarında fırtınalar estiren reyting rekortmeni Masumlar Apartmanı dizisi hayranlarını çok büyük bir sürpriz bekliyor. Yeni sezon tarihi ortaya çıkan Masumlar Apartmanı'nda tüm seyir değişecek. Daha önce Fahriye Evcen ismi anılmış ancak iddialar doğru çıkmamıştı. İşte Masumlar Apartmanı dizisine dahil olan o isim…

    Geçtiğimiz haftalarda bomba gibi bir sezon finali yaparak seyirciye veda eden Masumlar Apartmanı dizisinde yaşanan gelişmeler bu sefer çok farklı.

    Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakteriyle herkesin büyük beğenisini kazanan Farah Zeynep Abdullah diziye veda ederek üzmüştü.

        Son günlerde Masumlar Apartmanı dizisi için Fahriye Evcen'in katılacağı konuşuluyordu.

        Ancak Fahriye Evcen çıkan Masumlar Apartmanı haberlerini sert bir dille yalanlamıştı.

        Masumlar Apartmanı sezon finali ile herkesi ekran başına kilitlemeyi başarırken yeni sezon için hazırlıklar erken başladı.

            Ekranların en sevilen projeleri arasında yer alan Masumlar Apartmanı dizine bomba bir isim katıldı.

            Bir süredir ekranlardan uzak kalan güzel isim Serenay Sarıkaya Masumlar Apartmanı dizisi ile yeniden seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.
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