Kemal Sunal ile ilgili sözler! Kemal Sunal ve eşi Gül Sunal kimdir, ne zaman, neden ve kaç yaşında vefat etti? 21. ölüm yıl dönümü

Her izlediğimizde bizi güldüren ve defalarca sıkılmadan izlediğimiz filmleriyle milyonların gönlünde taht kuran Kemal Sunal ölüm yıl dönümünde anılıyor. Usta oyuncunun hayat hikayesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kemal Sunal ve eşi Gül Sunal kimdir, ne zaman, neden ve kaç yaşında vefat etti? İşte 21. ölüm yıl dönümünde Kemal Sunal ile ilgili sözler

KEMAL SUNAL İLE İLGİLİ SÖZLER

Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği.

Salıverin küçük enişteyi!

İşte diğer sözleri ve replikleri;