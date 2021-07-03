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    • 03.07.2021 13:14
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    • 03.07.2021 13:14
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    Kemal Sunal ile ilgili sözler! Kemal Sunal ve eşi Gül Sunal kimdir, ne zaman, neden ve kaç yaşında vefat etti? 21. ölüm yıl dönümü

    Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Kemal Sunal'ın bugün 21. ölüm yıl dönümü. Bugüne kadar onlarca filmde rol alan usta sanatçının her repliği şüphesiz ki tüm halkı güldürdü. "Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği", "Niye indin Mustafa, işi mi bırakıyorsun?" ve "Şogun teybi çalıştırdınko haniko düdüko" gibi onlarca repliği hafızalara kazınan usta oyuncu vefat yıl dönümünde anılıyor. Peki, Kemal Sunal kimdir, eşi Gül Sunal kimdir? Kemal Sunal ne zaman, neden ve kaç yaşında vefat etti? İşte hayat hikayesi...

    Kemal Sunal 21. ölüm yıl dönümünde anılıyor!

    Her izlediğimizde bizi güldüren ve defalarca sıkılmadan izlediğimiz filmleriyle milyonların gönlünde taht kuran Kemal Sunal ölüm yıl dönümünde anılıyor. Usta oyuncunun hayat hikayesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kemal Sunal ve eşi Gül Sunal kimdir, ne zaman, neden ve kaç yaşında vefat etti? İşte 21. ölüm yıl dönümünde Kemal Sunal ile ilgili sözler

    KEMAL SUNAL İLE İLGİLİ SÖZLER

    Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği.

    Salıverin küçük enişteyi!

    İşte diğer sözleri ve replikleri;

    Ben koşarken de seni seviyorum Hüsniye.

    Fes başıma fes başıma püskülü ben olayım. Ah duvar başıma, başım duvara!

    Ne demişler; iki gönül bir olunca damlaya damlaya göl olur.

    Ben de sevilmeyecek adam değilim, güzel adamım bir kere.

    Hiçbir şeyden çekmedik, namuslu gibi görünen namussuzlardan çektiğimiz kadar.

        KEMAL SUNAL KİMDİR?

        Ali Kemal Sunal 10 Kasım 1944 tarihinde Fatih, İstanbul'da doğdu. Oynadığı karakterlerle önemli çıkış yakalayan Kemal Sunal, Türk sinema tarihine damga vuran oyunculardandır.

        Tiyatro ile sanat hayatına başlayan sanatçı, Ertem Eğilmez'in kendisini fark etmesiyle sinema filmlerine yöneldi.

        İlk amatör tiyatro oyunu, Vefa Lisesinde okurken rol aldığı Zoraki Tabip'tir. Kenterler, Ulvi Araz, Ayfer Feray ve son olarak Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda profesyonel olarak rol aldıktan sonra Ertem Eğilmez'in kendisini fark etmesiyle 1972 yılında Tatlı Dillim filminde rol alarak sinemaya ilk adımını attı.

            Filmlerinde oynadığı "iyi, saf adam" rolleriyle beğeni kazandı. Sanatçı, komedi filmleri ağırlıkta olsa da dram türündeki filmlerde de yer aldı. 82 filmde rol almış sanatçının son filmi 1999 yılında vizyona giren Propaganda'dır. 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
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            Haberler Televizyon Kemal Sunal ile ilgili sözler! Kemal Sunal ve eşi Gül Sunal kimdir, ne zaman, neden ve kaç yaşında vefat etti? 21. ölüm yıl dönümü