İbo Show neden yok? 3 Temmuz Star TV yayın akışı İbo Show ne zaman?

İBO SHOW NEDEN YOK?

İbo Show geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile sezon finali yaptı. Bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek olan İbo Show'un yeni sezonda izleyici ile buluşması bekleniyor.

İbo Show 26 Haziran Cumartesi günü sezon finali yaparak ekran macerasına kısa bir süre ara verdi. İbo Show'un konukları arasında Şafak Sezer, Ankaralı Coşkun, Hasan Yılmaz, Hatice, Ömer Faruk Bostan ve Ankaralı Turgut vardı.