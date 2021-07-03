İbo Show neden yok? 3 Temmuz Star TV yayın akışı İbo Show ne zaman? Her Cumartesi akşamı Star TV'de izleyicilerle buluşan İbo Show konu ve konuklarıyla dikkat çekiyordu. Ancak bu akşam programın henüz başlamaması nedeniyle İbo Show neden yok sorusuna da yanıt aranmaya başlandı.
İBO SHOW NEDEN YOK?
İbo Show geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile sezon finali yaptı. Bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek olan İbo Show'un yeni sezonda izleyici ile buluşması bekleniyor.
İbo Show 26 Haziran Cumartesi günü sezon finali yaparak ekran macerasına kısa bir süre ara verdi. İbo Show'un konukları arasında Şafak Sezer, Ankaralı Coşkun, Hasan Yılmaz, Hatice, Ömer Faruk Bostan ve Ankaralı Turgut vardı.
STAR TV YAYIN AKIŞI 3 TEMMUZ
12:30 Aşk Masalı
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Kazara Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Deliha
22:30 Ada Masalı
01:20 Deliha