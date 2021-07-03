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    • Televizyon
    • 03.07.2021 20:29
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    • 03.07.2021 20:29
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    İbo Show neden yok? 3 Temmuz Star TV yayın akışı İbo Show ne zaman?

    İbo Show neden yok? 3 Temmuz Star TV yayın akışı televizyon izleyicileri tarafından sorgulanıyor. İbo Show her hafta Cumartesi akşamı Star TV ekranlarında yayınlanıyordu. Peki; İbo Show ne zaman? Star TV yayın akışına bakıldığında bu akşam Deliha isimli yerli sinema gözüküyor.

    takvim.com.tr
    İbo Show neden yok? 3 Temmuz Star TV yayın akışı İbo Show ne zaman?

    İbo Show neden yok? 3 Temmuz Star TV yayın akışı İbo Show ne zaman? Her Cumartesi akşamı Star TV'de izleyicilerle buluşan İbo Show konu ve konuklarıyla dikkat çekiyordu. Ancak bu akşam programın henüz başlamaması nedeniyle İbo Show neden yok sorusuna da yanıt aranmaya başlandı.

    İBO SHOW NEDEN YOK?

    İbo Show geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile sezon finali yaptı. Bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek olan İbo Show'un yeni sezonda izleyici ile buluşması bekleniyor.

    İbo Show 26 Haziran Cumartesi günü sezon finali yaparak ekran macerasına kısa bir süre ara verdi. İbo Show'un konukları arasında Şafak Sezer, Ankaralı Coşkun, Hasan Yılmaz, Hatice, Ömer Faruk Bostan ve Ankaralı Turgut vardı.

    STAR TV YAYIN AKIŞI 3 TEMMUZ

    12:30 Aşk Masalı
    15:45 En Güzel Bölüm
    16:00 Kazara Aşk
    18:45 Star Haber
    20:00 Deliha
    22:30 Ada Masalı
    01:20 Deliha
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