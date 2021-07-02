Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 02.07.2021 20:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.07.2021 20:49
    ABONE OL

    Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm izle! Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finali izleme ekranı!

    ATV ekranlarında yayınlanan yerli dizi Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm izle! Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finali ile sezona ara verdi. Yeni sezon öncesi heyecan dolu gelişmeler izleyenleri ekran başına kilitledi. Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finali izleme yolları dizi severler tarafından sorgulanıyor. İşte; Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm izleme ekranı!

    takvim.com.tr
    Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm izle! Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finali izleme ekranı!

    Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm izle! ATV ekranlarında Cuma akşamları yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen yerli dizi Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finali ile ekran macerasına ara veriyor. Heyecan dolu dizinin sezon finalinde sürpriz gelişme yaşanıyor. Haberimizden Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm izleme ekranına ulaşabilirsiniz.

    BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 7. BÖLÜM İZLE!

    Aşağıdaki bağlantıdan dizinin 7. bölüm izleme ekranına ulaşabilirsiniz.

    BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

    Celaleddin'in kendi planları doğrultusunda yaptığı hamlelerden ötürü sabrı taşan Sultan Alâeddin, nihai kararını vererek Uzlag Şah'ı veliaht ilan eder. Türkan Hatun istediği zafere ulaşmış gibi görünse de ufukta beliren Moğol tehlikesi tüm dengeleri değiştirir. Cengiz Han'ın Cuci komutanlığında bir süvari ordusunu Harzemşah ülkesine gönderdiği haberi üzerine Sultan Aleaddin, orduyu toplayarak başına geçer.

    Kutlu Bike'nin kardeşini Cengiz Han'dan kurtarabilmek için Tohto'yu ele geçirmeye çalışan Celaleddin ise ülkesini Moğol tehlikesine karşı koruyabilmek için farklı bir plan kurar. Cengiz Han'ın ordusu asıl maksatlarına ulaşmak için Harzemşah topraklarına girerken, iki ordu uzun yıllar sürecek kanlı savaşın ilk muharebesine girişir.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP Türk siyasetini kirletmektedir
    Haberler Televizyon Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm izle! Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finali izleme ekranı!