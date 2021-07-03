Dünyadaki bütün ülkeleri 50 yılda gezen Albert Podell ülkeleri hangisine göre puanlamıştır? Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacıya sorulan Dünyadaki bütün ülkeleri 50 yılda gezen Albert Podell ülkeleri hangisine göre puanlamıştır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ATV ekranlarının sevilen yarışma programında yarışmacılar büyük ikramiyeye ulaşmak için ter döküyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları takvim.com.tr sayfalarında!

Dünyadaki bütün ülkeleri 50 yılda gezen ve bu iş için yaklaşık 300.000 ABD doları harcamış olan Albert Podell ülkeleri hangisine göre puanlamıştır?

A: Park manzaraları

B: Tuvalet kağıdı kalitesi

C: Sokak yemeklerinin lezzeti

D: Sokak hayvanlarının evcillik düzeyi

Doğru cevap: Tuvalet kağıdı kalitesi