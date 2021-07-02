Star TV'nin tahammülü kalmadı fişini çekti! Menajerimi Ara'nın final tarihi artık belli o günden sonra ekranlarda olmayacak... Fransız yapımı ''Dix Pour Cent'' dizisinden uyarlanan Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın final tarihi belli oldu. Başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı, drama ve komediyi harmanlayan Menajerimi Ara dizisi, prestijli bir yetenek ajansında dört menajerin asistanlarıyla birlikte yaşadıklarını merkeze alıyor.
Star TV ekranlarında Ağustos 2020'den bu yana izleyicisi ile buluşan başarılı ve sevilen dizi Menajerimi Ara, bu sezon dizilerden yana yüzü bir türlü tam olarak gülmeyen Star TV kanalının amiral gemisi konumunda yer alıyordu.
Pazar günleri ekranlara gelen ve ilgiyle takip edilen Menajerimi Ara dizisi, daha sonra her ne kadar TRT 1 ekranlarında Pazar akşamları Teşkilat dizisinin yayın hayatına başlaması ile birlikte reytinglerde düşüşler yaşamış olsa da kemik izleyici kitlesini korumayı başarmıştı.