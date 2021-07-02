Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 02.07.2021 11:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.07.2021 11:37
    ABONE OL

    Star TV'nin tahammülü kalmadı fişini çekti! Menajerimi Ara'nın final tarihi artık belli o günden sonra ekranlarda olmayacak

    Özgün konusu ve senaryosuyla başta gençler olmak üzere izleyicinin ilgisini çeken yapımlardan biri olan Menajerimi Ara cephesinden kara haber geldi. Barış FalayFatih ArtmanAhsen EroğluÖzge BorakDeniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun paylaştığı Menajerimi Ara hem reytinglere hem de Star TV'nin 'final' baskılarına dayanamadı. Her hafta farklı konuklarıyla heyecanı diri tutan dizinin final tarihi belli oldu, eli kulağında.  Peki, Menajerimi Ara dizisi ne zaman final yapacak? İşte final tarihi...

    Menajerimi Ara'nın final tarihi artık belli

    Star TV'nin tahammülü kalmadı fişini çekti! Menajerimi Ara'nın final tarihi artık belli o günden sonra ekranlarda olmayacak... Fransız yapımı ''Dix Pour Cent'' dizisinden uyarlanan Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın final tarihi belli oldu. Başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı, drama ve komediyi harmanlayan Menajerimi Ara dizisi, prestijli bir yetenek ajansında dört menajerin asistanlarıyla birlikte yaşadıklarını merkeze alıyor.

    Star TV ekranlarında Ağustos 2020'den bu yana izleyicisi ile buluşan başarılı ve sevilen dizi Menajerimi Ara, bu sezon dizilerden yana yüzü bir türlü tam olarak gülmeyen Star TV kanalının amiral gemisi konumunda yer alıyordu.

    Pazar günleri ekranlara gelen ve ilgiyle takip edilen Menajerimi Ara dizisi, daha sonra her ne kadar TRT 1 ekranlarında Pazar akşamları Teşkilat dizisinin yayın hayatına başlaması ile birlikte reytinglerde düşüşler yaşamış olsa da kemik izleyici kitlesini korumayı başarmıştı.

        Menajerimi Ara dizisi, Ay Yapım imzasıyla ekranlara geliyor ve dizinin yönetmen koltuğunda 10. bölümden bu yana Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor. Senaryo kadrosunda birçok değişiklik yaşamış olan Menajerimi Ara dizisi şu ana kadar 43 bölümü geride bıraktı ve dizinin son iki bölümdür senaryosunu Volkan Yazıcı kaleme alıyor.

        Başrollerinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Arman, Deniz Can Aktaş, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu, Serhat Teoman ve Özge Borak gibi isimlerin yer aldığı Menajerimi Ara dizisi de final yapan diziler kervanına katılmaya hazırlanıyor.

        FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

        Fransız yapımı olan Dix pour cent dizisinden uyarlanarak ekranlara gelen ve menajerlik mesleğinin zorlukları ile eğlenceli taraflarına ayna tutan keyifli dizi Menajerimi Ara şu ana kadar 43 bölümü geride bıraktı.

            Her bölümde bir ünlü ismi konuk olarak dizide ağrılayan Menajerimi Ara dizisinin her sahnesi ayrı bir heyecan taşıyordu ancak dizi 25 Temmuz Pazar günü ekranlara gelecek olan 44. ve yeni bölümü ile final yaparak ekranlara veda edecek.

            Dizinin final sebebi net olarak açıklanmadı ancak dizinin düşük reytinglerden dolayı final yapacağı iddiaları gündeme geliyor.

            Sevilen dizinin en çok da kemik izleyici kitlesi bu karara üzülecek.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Çocuğunun üzerinden arabayla geçti
            Haberler Televizyon Star TV'nin tahammülü kalmadı fişini çekti! Menajerimi Ara'nın final tarihi artık belli o günden sonra ekranlarda olmayacak