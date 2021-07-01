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    • 01.07.2021 15:46
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    Masterchef'te gözyaşları sel oldu aktı her şeyini kaybetme riskine rağmen bunu yaptı! Danilo şefi kimse tutamadı Mehmet şef...

    TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masterchef, Survivor'ın hemen ardından ekran macerasına başladı. Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'in yarışmacıları hikayeleriyle şimdiler sosyal medyanın gündeminde. Her bölümü ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde hayat hikayesiyle dikkat çeken Mazlum Doğan’a dair bilgiler merak ediliyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Ana Sanat Dalı mezunu Mazlum Doğan'ın hikayesi şefleri duygulandırdı.

    Masterchef'te gözyaşları sel oldu aktı

    Masterchef'te gözyaşları sel oldu aktı her şeyini kaybetme riskine rağmen bunu yaptı! Danilo şefi kimse tutamadı Mehmet şef... TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef eleme turuyla devam ediyor. Yarışmacıların hikayeleri şimdiden izleyicinin gündeminde. Bunlardan biri de Mazlum Doğan oldu. MasterChef Mazlum'un hayatı dikkat çekti. Anlattığı hikayesiyle şefleri duygulandıran Mazlum Doğan, üç evet oyu alarak sonraki tura geçti. İşte Mazlum Doğan hakkında merak edilenler…

    İngiltere kökenli aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlaması 4. sezonuyla da izleyiciyi ekrana çekmeye başardı.

    Yarışmanın bu akşam ekrana gelen bölümüne Mazlum Doğan isimli bir yarışmacının yaptığı açıklama damga vurdu. Doğan'ın hikayesi şefleri ve izleyenleri duygulandırdı.

        Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Ana Sanat Dalı mezunu Mazlum Doğan, 5. sınıf öğrencisiyken sesini kaybetme riski pahasına karaciğerinin dörtte üçünü babasının sağlığına kavuşması için verdiğini söyledi.

        Babası Ali Doğan'ın 1 aylık ömrünün kaldığını öğrenmesi sonrası habersiz olarak karaciğer naklinde donör olmak için Dr. Şinasi Sevmiş'le iletişime geçen Mazlum Doğan'ın bu hareketine babası karşı çıktı.

        Mazlum Doğan diyaframa zarar vermeden titizlikle yürütülen karaciğer nakliyle sesi zarar görmeden süreci atlatırken, baba Ali Doğan da sağlığına kavuştu.
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