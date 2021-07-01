Masterchef'te gözyaşları sel oldu aktı her şeyini kaybetme riskine rağmen bunu yaptı! Danilo şefi kimse tutamadı Mehmet şef... TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef eleme turuyla devam ediyor. Yarışmacıların hikayeleri şimdiden izleyicinin gündeminde. Bunlardan biri de Mazlum Doğan oldu. MasterChef Mazlum'un hayatı dikkat çekti. Anlattığı hikayesiyle şefleri duygulandıran Mazlum Doğan, üç evet oyu alarak sonraki tura geçti. İşte Mazlum Doğan hakkında merak edilenler…