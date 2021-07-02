Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün yaz tatiline giriyor. Programı dakika dakika takip eden izleyiciler yeni sezon tarihi hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...
MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı belli olmadı. Programın Eylül ayında tekrar ekranlarda olması bekleniyor.
İşte programda yaşanan son gelişmeler;
Müge Anlı 35 yaşındaki şizofreni rahatsızlığı olan hurdacı Hasan Ergün'ün 19 Nisan 2020'den beri haber alınamadığı bilgisini verdi. Büyükşen çiftinin yakın komşusu Osman Büyükdoğrucan konuştu. Osman Bey, Metin Bey ile evlerinin 50 metre olduğu bilgisini verip arka mutfakta oturduğu için hiç ses duymadığını söyledi.
Osman Bey o akşam bir şey duysa zaten çıkıp bakacağını ifade etti. Muzaffer Bey olay yerine ilk vardığı zaman Osman Büyükdoğrucan'a neredeydin, hiç duymadın mı dediğini, onun ise "Ben balkondaydım duymadım" dediğini aktardı ve az önce de röportajda mutfakta oturuyordum dediğini, o sıcakta nasıl mutfakta oturulduğunu sorguladı.
Osman Büyükdoğrucan, kapının önüne çıksa koşan adam göreceğini ama arka mutfaktan hiçbir şey görmediğini, ambulansın ışığını görünce dışarı çıktığını, orada haber aldığını söyledi. Osman Bey, kardeşinin kapı ucundan salona baktığını ama salonun kapısının kapalı olduğunu gördüğünü, o kapının kapanma sesini duydu mu diye sorunca Büşra Hanım kapı sesini duymadığını dile getirdi.