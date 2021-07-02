Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün yaz tatiline giriyor. Programı dakika dakika takip eden izleyiciler yeni sezon tarihi hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı belli olmadı. Programın Eylül ayında tekrar ekranlarda olması bekleniyor.

İşte programda yaşanan son gelişmeler;