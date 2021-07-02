Acun Ilıcalı ateşi harladı Survivor All-star tantanası başlıyor ortalık fena karışacak! Yarışmacılar belli hepsi kanlı bıçaklı... Survivor 2022 All-star için Acun Ilıcalı çoktan hazırlıklara başladı. 2021 sezonun ortalarında gelecek sezom All-star yapılacağının müjdesini veren Acun Ilıcalı öyle bir kadro seçimi yaptı ki savaş çıkacak. O yarışmacılardan biri zaten kendi ağzıyla gelecek sezonda yer alacağını açıkladı. Peki diğer Survivor All-star yarışmacıları kimler olacak. İşte detaylar...
Geçtiğimiz aylarda gelecek sezon Survivor'ın yeni formatının All Star olduğunun açıklanması ve yarışmacıların da en geç Temmuz ayının sonuna kadar belirleneceği haberi üzerine kadroda olması netleşen isimler de açığa çıkmaya başladı.
'SURVIVOR ALL STAR'A GİDECEĞİM'
Survivor All-star'a katılacağı kesinleşen ilk isim Evrim Keklik oldu. Survivor Evrim açıklamasında "Sevgilim yok hiç düşünmedim de fantezi. Survivor All Star'a gideceğim orada sevgiliyi mi düşüneceğim" dedi. Peki diğer Survivor All-star yarışmacıları kimler olacak? İşte o liste...
Survivor 2020'in başarılı yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, %99 ihtimalle Survivor 2022 All-Star sezonunda yarışacak.