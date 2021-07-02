Acun Ilıcalı ateşi harladı Survivor All-star tantanası başlıyor ortalık fena karışacak! Yarışmacılar belli hepsi kanlı bıçaklı

Geçtiğimiz aylarda gelecek sezon Survivor'ın yeni formatının All Star olduğunun açıklanması ve yarışmacıların da en geç Temmuz ayının sonuna kadar belirleneceği haberi üzerine kadroda olması netleşen isimler de açığa çıkmaya başladı.

'SURVIVOR ALL STAR'A GİDECEĞİM'

Survivor All-star'a katılacağı kesinleşen ilk isim Evrim Keklik oldu. Survivor Evrim açıklamasında "Sevgilim yok hiç düşünmedim de fantezi. Survivor All Star'a gideceğim orada sevgiliyi mi düşüneceğim" dedi. Peki diğer Survivor All-star yarışmacıları kimler olacak? İşte o liste...