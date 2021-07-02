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    • 02.07.2021 13:26
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    • 02.07.2021 13:26
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    Acun Ilıcalı ateşi harladı Survivor All-star tantanası başlıyor ortalık fena karışacak! Yarışmacılar belli hepsi kanlı bıçaklı

    Survivor 2021, 6 aylık maceranın sonunda şampiyonunu buldu. Kırmızı takım yarışmacısı, Kırkpınar şampiyonu İsmail Balaban, şampiyonluk ipini göğüsleyen isim oldu. Mavi takımın güçlü isimlerinden Yiğit Alp Poyraz'la final koltuğuna oturan İsmail Balaban, Cemal Can Canseven'den şampiyonluk ünvanını aldı. Survivor 2021'in final yapmasının ardından Acun Ilıcalı hemen Survivor All-star için kolları sıvadı. Eski sezonlardan hikayesi yarım kalan isimleri parkurlara geri getirecek olan Acun Ilıcalı'nın kadro seçimi ortalığı karıştıracak cinsten. Öyle ki pek çok kanlı bıçaklı isim Survivor 2021 All-star'da karşı karşıya gelecek.

    2021 biter bitmez Survivor All-star tantanası başlıyor

    Acun Ilıcalı ateşi harladı Survivor All-star tantanası başlıyor ortalık fena karışacak! Yarışmacılar belli hepsi kanlı bıçaklı... Survivor 2022 All-star için Acun Ilıcalı çoktan hazırlıklara başladı. 2021 sezonun ortalarında gelecek sezom All-star yapılacağının müjdesini veren Acun Ilıcalı öyle bir kadro seçimi yaptı ki savaş çıkacak. O yarışmacılardan biri zaten kendi ağzıyla gelecek sezonda yer alacağını açıkladı. Peki diğer Survivor All-star yarışmacıları kimler olacak. İşte detaylar...

    Geçtiğimiz aylarda gelecek sezon Survivor'ın yeni formatının All Star olduğunun açıklanması ve yarışmacıların da en geç Temmuz ayının sonuna kadar belirleneceği haberi üzerine kadroda olması netleşen isimler de açığa çıkmaya başladı.

    'SURVIVOR ALL STAR'A GİDECEĞİM'

    Survivor All-star'a katılacağı kesinleşen ilk isim Evrim Keklik oldu. Survivor Evrim açıklamasında "Sevgilim yok hiç düşünmedim de fantezi. Survivor All Star'a gideceğim orada sevgiliyi mi düşüneceğim" dedi. Peki diğer Survivor All-star yarışmacıları kimler olacak? İşte o liste...

    Survivor 2020'in başarılı yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, %99 ihtimalle Survivor 2022 All-Star sezonunda yarışacak.

        Survivor 2019'un başarılı yarışmacısı Hikmet Tuğsuz

        Survivor 2020'in başarılı yarışmacısı Sercan Yıldırım

        Survivor 2020'nin başarılı yarışmacısı Elif Gören

            Survivor 2020'den tanıdığımız başarılı isimlerden Aycan Yanaç'ın da kadroda olması kesinleşti.

            2017 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Ogeday Girişken
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