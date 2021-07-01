Bu hafta vizyona girecek filmler hangileri 2021? Temmuz ayı vizyona girecek filmler listesi!

İçişleri Bakanlığı tarafından Temmuz ayına ilişkin genelge yayınlandı. Bu bağlamda, uzun süredir faaliyetlerine ara veren sinema salonları bugünden itibaren yeniden açıldı. Vizyona girecek filmler arasında bu hafta Hızlı ve Öfkeli 9, Hababam Sınıfı Yaz Oyunları, Undine filmleri yer alıyor. Peki, Bu hafta hangi filmler vizyona girdi? Temmuz ayı vizyona girecek filmler hangileri? İşte detaylar!