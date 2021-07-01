Bu hafta vizyona girecek filmler hangileri 2021? Temmuz ayı vizyona girecek filmler listesi!

İçişleri Bakanlığı tarafından Temmuz ayına ilişkin genelge yayınlandı. Bu bağlamda, uzun süredir faaliyetlerine ara veren sinema salonları bugünden itibaren yeniden açıldı. Vizyona girecek filmler arasında bu hafta Hızlı ve Öfkeli 9, Hababam Sınıfı Yaz Oyunları, Undine filmleri yer alıyor. Peki, Bu hafta hangi filmler vizyona girdi? Temmuz ayı vizyona girecek filmler hangileri? İşte detaylar!
2 TEMMUZ CUMA
-Hızlı ve Öfkeli 9
-Hababam Sınıfı Yaz Oyunları
-Undine
-Lux Æterna
9 TEMMUZ CUMA
-Korku Seansı 3: Katil Şeytan
-Black Widow
-Süpernova
16 TEMMUZ CUMA
-Sessiz Bir Yer 2
-Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası
-Space Jam: Yeni Efsane
-Spirit: Özgür Ruh
-Vay Babam Vay
23 TEMMUZ CUMA
-Arınma Gecesi: Sonsuza Dek
-Peter Rabbit: Kaçak Tavşan
-Druk
-Voyagers
-Sevgilimden Son Mektup
-Lanetli Anlaşma