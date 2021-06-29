Masterchef'te gözyaşları şelale oldu Mehmet Yalçınkaya'yı kimse tutamadı Danilo şef yıkıldı! Kalpler sızladı meğer o isim...

Masterchef Sergen; "Annem için buradayım. Kendim için de buradayım. Herkesin ulaşmak istediği bir işteydim, burada olmak için her şeyimi sildim. Masterchef'e katılabilmek için işimden ayrıldım. Annemin hayalimin gerçekleştirerek 2021 kupasını almak için elimden geleni yapacağım" sözlerini dile getirerek; hayatını Masterchef'e adadığını açıkladı.