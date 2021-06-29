Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 29.06.2021 13:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.06.2021 13:29
    ABONE OL

    Masterchef'te gözyaşları şelale oldu Mehmet Yalçınkaya'yı kimse tutamadı Danilo şef yıkıldı! Kalpler sızladı meğer o isim...

    TV8'de yeni sezona başlayan MasterChef Türkiye'nin ilk tur elemelerinde duygusal anlar yaşandı. MasterChef'in 27 Haziran Pazar ekrana gelen bölümünde şeflerin karşısına çıkan Sergen Araz , hikayesiyle izleyenleri etkiledi. Donilo şefi hüngür hüngür ağlatırken; Mehmet Şefi ise duydukları karşısında büyük bir yıkım yaşadı ve ayakta durmak için bir yerlerden destek almak zorunda kaldı. Sergen Araz, "Annem hastalığından dolayı gözlerini kaybetmişti. Hastanede yatarken hep sizi izliyordu. Ben de hayal dünyasında sizi yaşatıyordum" dedi.

    Masterchef'te gözyaşları şelale oldu

    Masterchef'te gözyaşları şelale oldu Mehmet Yalçınkaya'yı kimse tutamadı Danilo şef yıkıldı! Kalpler sızladı meğer o isim... Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de ilk tur elemeleri ekrana gelmeye başladı. MasterChef Türkiye yeni bölümünde ilk turu geçme mücadelesi için şeflerin karşısına çıkan 27 yaşındaki Sergen Araz hikayesiyle tüyleri diken diken etti.

    Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü seyircileri ekranlara kilitliyor. Geçtiğimiz yılın şampiyonu olan Serhat'tan sonra bu yıl kimin şampiyon olacağı merak ediliyor.

    Masterchef yarışmasına birinci olmak ve şampiyon kupasını kaldırmak için katılan isimlerden biriside Sergen olmuştu.

        Kendisinden kısaca bahseden Sergen; Bir zamanlar 175 kilo olduğunu dile getirirken; 90 kilo verdiğini ve şimdiki haline kavuştuğunu da açıkladı.

        Beğendi yatağında Chimichurri soslu kuzu pirzola yemeğini yaparak şeflerin karşısına çıkan Sergen, şeflerden ise tam puan aldı fakat acılı hikayesi yürekleri dağladı. Peki, Sergen neler anlattı?

        Sergen annesi hakkında; "Annemin 10 yıl önce hastalığı başladı. Şeker hastası olduğu için hastanede geçti günlerim. Daha kötü oldu. Hastalığının 5. yılında gözlerini kaybetti tamamen ve hastanede hep sizi izliyorduk.

            Hastanede hayal dünyasında sizi yaşatıyordum" sözlerini dile getirdikten hemen sonra ise yine annesi hakkında şok bir açıklama yaptı. İşte Masterchef Sergen'den gelen o açıklamalar…

            Masterchef Sergen; "Annem için buradayım. Kendim için de buradayım. Herkesin ulaşmak istediği bir işteydim, burada olmak için her şeyimi sildim. Masterchef'e katılabilmek için işimden ayrıldım. Annemin hayalimin gerçekleştirerek 2021 kupasını almak için elimden geleni yapacağım" sözlerini dile getirerek; hayatını Masterchef'e adadığını açıkladı.

            Sevilen yarışmanın ilk bölümlerinde hikayesiyle kendisine bağlayan Sergen Araz, şok etkisi yarattı. Kısa sürede Instagram'daki hayranları da artan başarılı ismin duruşu ve kişiliği de çok beğenildi.

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Müsilajdan aylar sonra sevindirici haber
            Haberler Televizyon Masterchef'te gözyaşları şelale oldu Mehmet Yalçınkaya'yı kimse tutamadı Danilo şef yıkıldı! Kalpler sızladı meğer o isim...