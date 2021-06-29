Masterchef'te gözyaşları şelale oldu Mehmet Yalçınkaya'yı kimse tutamadı Danilo şef yıkıldı! Kalpler sızladı meğer o isim... Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de ilk tur elemeleri ekrana gelmeye başladı. MasterChef Türkiye yeni bölümünde ilk turu geçme mücadelesi için şeflerin karşısına çıkan 27 yaşındaki Sergen Araz hikayesiyle tüyleri diken diken etti.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü seyircileri ekranlara kilitliyor. Geçtiğimiz yılın şampiyonu olan Serhat'tan sonra bu yıl kimin şampiyon olacağı merak ediliyor.
Masterchef yarışmasına birinci olmak ve şampiyon kupasını kaldırmak için katılan isimlerden biriside Sergen olmuştu.