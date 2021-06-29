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    • Magazin
    • 29.06.2021 12:54
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    • 29.06.2021 12:54
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    Survivor şampiyonu olan da olmayan da para basıyor! İsmail Balaban paraya para demeyecek hesabı para dolacak

    Hayli olaylı geçen Survivor 2021 şampiyonunu geçtiğimiz günlerde buldu. Rekabetin had safhaya ulaştığı 6 ayın şampiyonu kırmızı takım yarışmacısı İsmail Balaban oldu. Survivor'da performansıyla dikkat çeken, bir dönem nişanlısı Gamze ve ailesinin yaşadığı sorunlarla gündeme gelen İsmail Balaban, mavi takım yarışmacısı Yiğit Alp Poyraz'la oturduğu final koltuğundan galip olarak ayrılan taraf oldu. Şimdi izleyicinin aklında tek bir soru var 'İsmail Balaban ne kadar para alacak?' Her sezon şampiyon yarışmacı yüklü bir para ödülü kazanıyor. İşte İsmail Balaban'ın alacağı tahmini ücret.

    Survivor şampiyonu olan da olmayan da para basıyor!

    Survivor şampiyonu olan da olmayan da para basıyor! İsmail Balaban paraya para demeyecek hesabı para dolacak... Türkiye'yi her yıl ekran başına kilitleyen Survivor Türkiye yarışma programı, her sezon nefes kesen mücadelelerin sonunda bir şampiyon çıkarıyor. 2021 sezonun şampiyonu ise İsmail Balaban oldu. Survivor şampiyonu ünvanını Cemal Can Canseven'den alan İsmail Balaban'ın şampiyonluktan ne kadar kazandığıysa merak konusu oldu. İşte detaylar...

    Survivor Türkiye programı aslında ülkemizde ilk olarak 2005 yılında ekranlara geldi. Programın ekranlara gelen ilk versiyonunda, yarışmanın şampiyonu Arka Sokaklar dizisinde "Murat Komiser" rolü ile tanınan Uğur Pektaş olmuştu.

    Pektaş bu birincilik ile o dönemde 150 bin TL para ödülünün de sahibi olmuştu. Ardından program birçok kez format değiştirdi ancak 2014 yılından bu yana Survivor programı Ünlüler – Gönüllüler formatı ile ekranlara geliyor.

        Programda 2014 sezonunda Turabi Çamkıran, 2015 sezonunda bir kez daha Turabi Çamkıran, 2016 sezonunda Çağan Atakan Arslan, 2017 sezonunda Ogeday Girişken, 2018 sezonunda Adem Kılıççı, 2019 sezonunda Yusuf Karakaya, 2020 sezonunda Cemal Can Canseven şampiyon olmuştu.

        Programın Ocak ayında ekranlara gelmeye başlayan 2021 sezonunda ise 25 Haziran Cuma günü finalde Poyraz Yiğit ile karşılaşan İsmail Balaban şampiyon oldu.

        İsmail Balaban'dan bir önceki şampiyon Cemal Can Canseven, birincilik ödülü olarak yarışmadan 500 bin TL para ödülü kazanmıştı. Bu yılın şampiyonu İsmail Balaban'ın birincilik sonrası ne kadar para ödülü aldığı ise büyük merak konusu oldu.

            CEMAL CAN 500 BİN TL ALMIŞTI

            Survivor Türkiye 2021'de Ünlüler takımında yarışmaya başlayan İsmail Balaban ile yarışmaya Gönüllüler takımında başlayan Poyraz Yiğit, daha sonra takımlarında değişiklikler yaşadı.

            İsmail ilerleyen bölümlerde Kırmızı takıma, Poyraz da Mavi takıma geçti. Finalde karşı karşıya gelen ikiliden İsmail Balaban şampiyon olan isim oldu. Geçen yıl Cemal Can Canseven 500 bin TL para ödülü almıştı ve bu yıl İsmail Balaban'ın ne kadar para ödülü alacağı merak ediliyordu.

            Konuyla ilgili olarak henüz net bir açıklama gelmedi. Yani İsmail Balaban'ın bu şampiyonluktan ne kadar para ödülü kazandığı henüz bilinmiyor.
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