Survivor şampiyonu olan da olmayan da para basıyor! İsmail Balaban paraya para demeyecek hesabı para dolacak... Türkiye'yi her yıl ekran başına kilitleyen Survivor Türkiye yarışma programı, her sezon nefes kesen mücadelelerin sonunda bir şampiyon çıkarıyor. 2021 sezonun şampiyonu ise İsmail Balaban oldu. Survivor şampiyonu ünvanını Cemal Can Canseven'den alan İsmail Balaban'ın şampiyonluktan ne kadar kazandığıysa merak konusu oldu. İşte detaylar...