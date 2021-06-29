Survivor şampiyonu olan da olmayan da para basıyor! İsmail Balaban paraya para demeyecek hesabı para dolacak... Türkiye'yi her yıl ekran başına kilitleyen Survivor Türkiye yarışma programı, her sezon nefes kesen mücadelelerin sonunda bir şampiyon çıkarıyor. 2021 sezonun şampiyonu ise İsmail Balaban oldu. Survivor şampiyonu ünvanını Cemal Can Canseven'den alan İsmail Balaban'ın şampiyonluktan ne kadar kazandığıysa merak konusu oldu. İşte detaylar...
Survivor Türkiye programı aslında ülkemizde ilk olarak 2005 yılında ekranlara geldi. Programın ekranlara gelen ilk versiyonunda, yarışmanın şampiyonu Arka Sokaklar dizisinde "Murat Komiser" rolü ile tanınan Uğur Pektaş olmuştu.
Pektaş bu birincilik ile o dönemde 150 bin TL para ödülünün de sahibi olmuştu. Ardından program birçok kez format değiştirdi ancak 2014 yılından bu yana Survivor programı Ünlüler – Gönüllüler formatı ile ekranlara geliyor.