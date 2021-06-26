Kim Milyoner Olmak İster’e İbrahim Tatlıses ile Dua Lipa damga vurdu! O soru yarışmacının kafası fena karıştı bir joker çöp oldu

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e İbrahim Tatlıses ve Dua Lipa ile ilgili sorulan bir soru damgasını vurdu.
İbrahim Tatlıses ve Dua Lipa'nın parçalarıyla bir araya getirilerek oluşturulan şarkı, yarışmacıya dinletildi.
Daha sonra ise yarışmacıya şu soru yöneltildi; "Dinlediğiniz örnekteki gibi, farklı iki ya da daha fazla şarkının bir araya getirilmesiyle oluşan şarkılara ne ad verilir?"
Daha önce telefon joker hakkını kullanan yarışmacı, sonrasında yüzde 50 joker hakkını kullanınca B ve D şıklarını elendi.