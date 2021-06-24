Gönül Dağı fokur fokur TRT 1 elinde tutamadı çantasını topladı gidiyor! 2 haber birden geldi güllük gülistanlık değilmiş... TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, peş peşe gelen ayrılık haberleriyle izleyiciyi yıktı. Geçen hafta sezon finali yapan Gönül Dağı dizisinin yankıları sürüyor. Gönül dağı Eylül ayının ortalarında tekrar ekranlara dönecek. Ancak her bölümüyle günlerce konuşulan ve hafızalara kazınan Gönül Dağı dizisinin yeni sezonunda büyük sürprizler bekliyor.
Unutulmaya yüz tutmuş duyguları seyircisinin iliklerine kadar hissettiren Gönül Dağı dizisinde 2 haberin birden verilmesi herkesin merak duygusunu kabarttı.
1.sezonuyla büyük küçük demeden geniş bir skalada izleyiciyi kendine çekmeyi başaran Gönül Dağı'nda Utku Ateş ve Gülsim Ali İlhan'la ilgili çok konuşulacak gelişme aktarıldı.