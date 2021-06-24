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    • 24.06.2021 12:57
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    • 24.06.2021 12:57
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    Gönül Dağı fokur fokur TRT 1 elinde tutamadı çantasını topladı gidiyor! 2 haber birden geldi güllük gülistanlık değilmiş

    TRT 1 ekranlarında sezon başında yayın hayatına başlayan ve çok sevilen Gönül Dağı cephesinden oldukça ilginç haberler geliyor. Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın başrollerinde yer aldığı Gönül Dağı reytinglerde yüzleri güldürmüştü. Ancak gelin görün ki Gönül Dağı cephesinde sıcak saatler yaşanıyor. 2 oyuncunun birden ayrılık haberi gelince ortalık karıştı. Ancak işin aslı 1'i için ortaya çıktı ancak diğer bir oyuncu gelecek karanlık. İşte Gönül Dağı'ndaki ayrılığın detayları...

    Gönül Dağı fokur fokur TRT 1 elinde tutamadı çantasını topladı gidiyor!

    Gönül Dağı fokur fokur TRT 1 elinde tutamadı çantasını topladı gidiyor! 2 haber birden geldi güllük gülistanlık değilmiş... TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, peş peşe gelen ayrılık haberleriyle izleyiciyi yıktı. Geçen hafta sezon finali yapan Gönül Dağı dizisinin yankıları sürüyor. Gönül dağı Eylül ayının ortalarında tekrar ekranlara dönecek. Ancak her bölümüyle günlerce konuşulan ve hafızalara kazınan Gönül Dağı dizisinin yeni sezonunda büyük sürprizler bekliyor.

    Unutulmaya yüz tutmuş duyguları seyircisinin iliklerine kadar hissettiren Gönül Dağı dizisinde 2 haberin birden verilmesi herkesin merak duygusunu kabarttı.

    1.sezonuyla büyük küçük demeden geniş bir skalada izleyiciyi kendine çekmeyi başaran Gönül Dağı'nda Utku Ateş ve Gülsim Ali İlhan'la ilgili çok konuşulacak gelişme aktarıldı.

        Bilindiği üzere Gönül Dağı'nın sezon finali bölümünde Utku Ateş'in üstlenmiş olduğu Serdar karakterinin senaryo gereği Elif'e duygu yüklü bir mektup bırakarak çekip gitmesi ekran başındaki seyircisini gözyaşlarına boğmuştu.

        Show TV'de geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başlayan Cam Tavanlar dizisine transfer olan Utku Ateş'in Gönül Dağı dizisini bırakması hayranları tarafından derin bir üzüntüyle karşılanmıştı.

        İleri sürülen iddialar doğrultusunda yapımcıların ısrarı doğrultusunda hali hazırda başka bir dizi projesiyle anlaşma gerçekleştiren Utku Ateş'in Gönül Dağı projesine kaldığı yerden devam edeceği ve Elif-Serdar arasındaki sevda öyküsünün bitmeyeceğinin bilgisine ulaşıldı.

            Diğer bir ortaya atılan iddia neticesinde de Dilek karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Gülsim Ali İlhan'ın Gönül Dağı'nın oyuncu kadrosundan çıkacağı söylendi.

            İddiaların hedefindeki gerek Gerek Gülsim Ali İlhan ve Utku Ateş gerekse Gönül Dağı'nı yapımcısı kanadından herhangi bir açıklama gelmemekle beraber neler olacağı merak içerisinde bekleniyor.
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            Haberler Televizyon Gönül Dağı fokur fokur TRT 1 elinde tutamadı çantasını topladı gidiyor! 2 haber birden geldi güllük gülistanlık değilmiş