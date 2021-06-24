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    • Televizyon
    • 24.06.2021 13:50
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    • 24.06.2021 13:50
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    Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm 2. fragmanı: Eşkıya çiftliği tarumar edecek! Kahreden olay vuku buluyor

    Sezon finali bölümüyle bugün ekranlarda olacak Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 102. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Son bölümde Bir Zamanlar Çukurova'da yeni bir ayrılık daha yaşanmıştı. Kimseye zarar gelmesini istmeyen Demir, Sevda'nın ölümü sonrası hem Ümit hem de Züleyha'yla ilgili yeni kararlar alacak. Ümit'in bu kadar gözünü karartabileceğini tahmin etmeyen Demir şok üstüne şok yaşayacak. Tüm bu süreçte, Yaman konağındaki gerginlik artarken, Ümit'in de hamileliğinin ilerlediğini zannetmeye devam ederken gerçeklerin gün yüzüne çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisi 24 Haziran Perşembe akşamı yani bu akşam sezon finali bölümüyle heyecan yaratacak.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm 2. fragmanında yaşanan gelişmeler izleyicileri heyecanlandırdı. 3 sezondur macerasını tam gaz sürdüren Bir Zamanlar Çukurova'da şok ölüm sonrası gerçekler tek tek ortaya çıkmaya başlayacak ve çiftliğe baskın düzenlenecek. Demir ise Fikret ile ilgili inadından vazgeçerek onu bağrına basacak. Demir, Sevda'nın ölümünün ardından ardı ardına gelen kötü haberlerle sarsılırken çiftliğe yapılan baskın ve Züleyha'nın çığlıkları herkesi derinden etkilecek. Demir üstlendiği sırları Züleyha'yı tehlikeye atmamak için onunla da paylaşamayacak. Bir Zamanlar Çukurova 102. bölümüyle bu akşam sezon finali yaparak yaz tatiline giriyor.

    ÜMİT OYUNUNU SÜRDÜRMEYE KARARLI

    Annesinin katili olmayı bile oyunu için bir avantaja çevirmeye kararlı olan Ümit, konakta yaşamakta ısrar edince, Demir iyice köşeye sıkışacaktır. Ancak Hünkar'ın sadece mirasını değil adeta Yaman genlerini de devralmış görünen Züleyha, Ümit'i şaşkına çevirecek bir karar alır.

    Ümit ne yaparsa, ne söylerse söylesin Züleyha'ya karşı zafer kazanamayacaktır. Şimdilik, Yaman soyadı için ortalığı sakinleştiriyor görünen Betül de bu konuda devreye girip hem Ümit'e hem kendine zaman kazandıracaktır. Üstelik bu yardım, ona Yaman Holding'in altın anahtarını da teslim edecektir.

    FİKRET BİR KEZ DAHA DEMİR'E DOST ELİNİ UZATIYOR

    Fekeli, cezasını çekmek için içerideyken, hayatını kaybeden adamın cenazesine katılan Fikret, orada Demir'i çok yakından ilgilendiren bilgiler edinerek dönecektir.

        Fikret, bunu Demir ile paylaşınca, olaylar adeta çorap söküğü gibi birbirini izlemeye başlayacaktır. Fikret ve Demir'in yakaladıkları ipucunun peşinden aldıkları yol onları kardeş hale getirirken, Yamanlara karşı savaşan gizli düşmanı da evin içine girecek kadar harekete geçirecektir.

        SAVCI, DEMİR'İN PEŞİNDE! EŞKIYA KONAKTA

        Avcı köpeklerinin bulduğu cesedin kimliği tespit edilince, savcılık da harekete geçer. Demir, baş şüphelidir. Ancak o sırada Demir de bir kaçırılma olayı için savcının kapısını çalacaktır.

        Tüm bunlar olurken, Fikret büyük bir ipucu yakalar. İkisi bu ipucunun peşinden büyük bir operasyon düzenlemeye karar verirler.

            Onlar büyük oyunun peşindeyken, olaylar gittikçe çığırından çıkar! Ta ki eşkıya tekrar konağı basıp, taş taş üstünde bırakmayana, her yeri alev alev yakana kadar.
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            Haberler Televizyon Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm 2. fragmanı: Eşkıya çiftliği tarumar edecek! Kahreden olay vuku buluyor