Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm 2. fragmanı: Eşkıya çiftliği tarumar edecek! Kahreden olay vuku buluyor

Bir Zamanlar Çukurova 102. bölüm 2. fragmanında yaşanan gelişmeler izleyicileri heyecanlandırdı. 3 sezondur macerasını tam gaz sürdüren Bir Zamanlar Çukurova'da şok ölüm sonrası gerçekler tek tek ortaya çıkmaya başlayacak ve çiftliğe baskın düzenlenecek. Demir ise Fikret ile ilgili inadından vazgeçerek onu bağrına basacak. Demir, Sevda'nın ölümünün ardından ardı ardına gelen kötü haberlerle sarsılırken çiftliğe yapılan baskın ve Züleyha'nın çığlıkları herkesi derinden etkilecek. Demir üstlendiği sırları Züleyha'yı tehlikeye atmamak için onunla da paylaşamayacak. Bir Zamanlar Çukurova 102. bölümüyle bu akşam sezon finali yaparak yaz tatiline giriyor.
ÜMİT OYUNUNU SÜRDÜRMEYE KARARLI
Annesinin katili olmayı bile oyunu için bir avantaja çevirmeye kararlı olan Ümit, konakta yaşamakta ısrar edince, Demir iyice köşeye sıkışacaktır. Ancak Hünkar'ın sadece mirasını değil adeta Yaman genlerini de devralmış görünen Züleyha, Ümit'i şaşkına çevirecek bir karar alır.
Ümit ne yaparsa, ne söylerse söylesin Züleyha'ya karşı zafer kazanamayacaktır. Şimdilik, Yaman soyadı için ortalığı sakinleştiriyor görünen Betül de bu konuda devreye girip hem Ümit'e hem kendine zaman kazandıracaktır. Üstelik bu yardım, ona Yaman Holding'in altın anahtarını da teslim edecektir.
FİKRET BİR KEZ DAHA DEMİR'E DOST ELİNİ UZATIYOR
Fekeli, cezasını çekmek için içerideyken, hayatını kaybeden adamın cenazesine katılan Fikret, orada Demir'i çok yakından ilgilendiren bilgiler edinerek dönecektir.