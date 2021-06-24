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    • Magazin
    • 24.06.2021 14:28
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    • 24.06.2021 14:28
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    Survivor yangın yeri 'tetikçi dallama' sözleri Acun Ilıcalı'ya saç baş yolduracak! Poyraz kavgası büyüyor o isim susmuyor

    Survivor'ın finaline sayılı günler kala ortalık fena halde karıştı o ismin sözleri sosyal medyada kısa sürede yankı buldu. Kısa bir süre sonra şampiyonunu bulacak ve yerini Masterchef'e bırakacak olan Survivor 2021 bu yıl hayli olaylı geçti. İzleyici önceden yarışma içinde olan kavgalara alışkındı ancak bu sezon kavgalar dışarıya sıçradı. Özellikle Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in aileleri arasındaki krizin üzerine eklenen Aleyna Kalaycıoğlu ile Acun Medya krizi çok konuşuldu. Ancak bu kavgalar bitecek gibi değil. Bu sefer ki tartışmanın adresi ise Yiğit Alp Poyraz. Sosyal medyadaki  'tetikçi, dallama' sözleri kısa sürede yankı uyandırdı. İşte detaylar...

    Poyraz kavgası büyüyor o isim susmuyor

    Survivor yangın yeri 'tetikçi dallama' sözleri Acun Ilıcalı'ya saç baş yolduracak! Poyraz kavgası büyüyor o isim susmuyor... Survivor'ın finaline artık sayılı günler var. 6 aylık koskoca bir maratonun ardından Survivor şampiyonunu bulacak. Yarışmacıların hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi verdiği Survivor'da rekabet hem içeride hem de dışarıda. Haliyle zaman zaman gergin anlar ve söylemler ortaya çıkabiliyor. Onlardan birine daha tanıklık etti izleyiciler. İşte detaylar...

    Eski Survivor yarışmacılarından Yiğit Dikmen'den Poyraz'a destek mesajı! Survivor'ın 2014 ve 2018 sezonlarında yarışan Yiğit Dikmen, dün akşam Twitter hesabından Poyraz'ı desteklediğini açıkladı.

    Ancak sadece desteğini açıklamadı Yiğit Dikmen. Hedefinde Survivor Panaroma yorumcuları da vardı.

        Yiğit Dikmen, Survivor Ekstra moderatörü Furkan Dede'ye de ağır ithamlarda bulundu.. Kırmızı Takım'ı öven yorumlarıyla dikkat çeken Furkan Dede için "dallama" ifadesini kullanan Yiğit Dikmen, Furkan Dede'yi "tetikçi" olarak niteledi.

        İŞTE YİĞİT DİKMEN'İN OLAY OLAN O TWEETLERİ

        Bana göre şampiyon Poyraz zaten

        Sevgili dostlar kurban olayım şu siyah tshirtlü moderatör kılıklı adamın sözlerini ciddiye almayın sizden tek ricamdır.

            Yarışmada kaçıncı olduğundan bağımsız o dallamanın söylediği şeylerin tersini yaptığın her an sen insanlık adına doğru şeyi yapıyorsun demektir. Kendisi tabiri caizse tetikçidir :)

            Yapabileceği maksimum seviye "bakın bakalım kar topu nasıl düşmüş" demekken bu kardeşimizi survivor yarışmacılarının üstünde bir mertebeye getirmek de acun medyanın hatasıdır.

            Diğer beyefendi de Murat Özarı ama babasına olan saygımdan bir şey yazamıyorum kusura bakmayın...
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