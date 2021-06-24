Survivor yangın yeri 'tetikçi dallama' sözleri Acun Ilıcalı'ya saç baş yolduracak! Poyraz kavgası büyüyor o isim susmuyor... Survivor'ın finaline artık sayılı günler var. 6 aylık koskoca bir maratonun ardından Survivor şampiyonunu bulacak. Yarışmacıların hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi verdiği Survivor'da rekabet hem içeride hem de dışarıda. Haliyle zaman zaman gergin anlar ve söylemler ortaya çıkabiliyor. Onlardan birine daha tanıklık etti izleyiciler. İşte detaylar...