Masterchef 2021 yayın tarihi artık belli heyecanlı bekleyiş son buldu! İşte Masterchef 2021 yarışmacıları! Hangi gün yayınlanacak? En çok izlenen yarışmalar arasında yer alan Masterchef yeni sezona yine bomba gibi dönüyor. İzleyiciler Masterchef Türkiye 2021 hangi kanalda, hangi gün, saat kaçta yayınlanacak? sorularını merakla aratıyor. Bir diğer merak edilen konuysa Masterchef 2021 yarışmacıları. İşte tüm bu soruların yanıtları ve pek çok detay haberimizde...
2018'de Acun Medya yapımcılığında TV8'de yayımlanmaya başlayan Mastercehf'in bu yıl ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Seyircilerin ilgiyle takip ettiği ve favori yarışmacılarına desteklerini gösterdikleri Masterchef yeni sezonla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Masterchef Türkiye 2021 hangi kanalda, hangi gün, saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar...
MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Materchef'in yeni sezonu için geri sayım başladı. Yarışmanın ilk fragmanının yayınlanmasının ardından seyircinin heyecanlı bekleyişi artarken yeni sezon hakkında merak edilen sorular aratılmaya başlandı. Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yer aldığı MasterChef Türkiye programı yeni sezonuyla 26 Haziran Cumartesi akşamı TV8 kanalında saat 20.00'da ekranlara gelecek.