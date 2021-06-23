Masterchef 2021 yayın tarihi artık belli heyecanlı bekleyiş son buldu! İşte Masterchef 2021 yarışmacıları! Hangi gün yayınlanacak? En çok izlenen yarışmalar arasında yer alan Masterchef yeni sezona yine bomba gibi dönüyor. İzleyiciler Masterchef Türkiye 2021 hangi kanalda, hangi gün, saat kaçta yayınlanacak? sorularını merakla aratıyor. Bir diğer merak edilen konuysa Masterchef 2021 yarışmacıları. İşte tüm bu soruların yanıtları ve pek çok detay haberimizde...