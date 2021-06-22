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    • Televizyon
    • 22.06.2021 19:08
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    • 22.06.2021 19:08
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    ’da ilginç olay! Sözde hoca canlı yayına çıktı iddialar karşısında ne yapacağını şaşırdı stüdyoyu terk etmek istedi

    ’nin sevilen programı ’da yaşananlar milyonları ekran başına kilitledi. ’da yaşadığını ifade eden , sosyal medya aracılığıyla tanıştığı sözde hoca tarafından mağdur edildiğini söyleyerek Esra Erol’dan yardım istemişti. Tiktok ve Facebook hesaplarında tanıştığı mağdur kadınları kandırdığı iddia edilen İkrar Duman Orhan ise bugün Esra Erol’da canlı yayına katıldı. Esra Erol'un soruları karşısında zorlanan Orhan, stüdyoyu terk etmek istedi. İşte detaylar…

    Sözde hoca canlı yayına çıktı iddialar karşısında ne yapacağını şaşırdı !

    Konya'da yaşadığını ifade eden Necla Derelli, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı sözde hoca İkrar Duman Orhan tarafından mağdur edildiğini söyleyerek Esra Erol'dan yardım istemişti. Derelli, daha önce birçok arkadaşını sözde hocaya yönlendirdiğini söyleyerek pişman olduğunu açıklamıştı.

    Türkiye'nin konuştuğu İkrar Duman Orhan ise bugün Esra Erol'da canlı yayınına katıldı. Mağdur kadınlardan anne adı ve doğum tarihi bilgilerini isteyerek şifa verdiğini öne süren Orhan, program boyunca hırçın tavırlar sergiledi.

    Başarılı sunucu Esra Erol'un soruları karşısında zorlanan Orhan, kendisinin konuşturulmadığını savunarak stüdyoyu terk etmek istedi. Öte yandan yayına verilmeyen görüntülerde, sözde hocanın mağdur kadınlara yaptığı uygulamaların görüldüğü öğrenildi. Orhan ise görüntülere herhangi bir açıklama getirmedi.

        Programda sıklıkla ayağa kalkarak yer değiştiren İkrar Orhan Duman zaman zaman hoca olduğunu kabul ederken birçok kez de sadece metafizik uzmanı olduğunu iddia etti. TikTok canlı yayınlarında kendisine hoca denilmesini istemediğini ifade eden Orhan, sertifikaları olduğunu ve işlemler için fatura kestiğini öne sürdü.

        Necla Derelli ise kendisine atılan iftiralar olduğunu belirterek "İkrar'a aşık olduğumu yaydılar. Ben evli kadınım, böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

        NE OLMUŞTU?
        Orhan'ın şifa bulma vaadiyle birçok kişiyi dolandırdığını savunan Derelli, yurt içinden giden mağdurların 250 – 300 TL civarında bir para ödediği iddiasında bulunmuştu. Derelli, yurt dışındaki mağdurlarınsa 350 – 400 Euro ödeme yaptıklarını dile getirmişti.

            Kendisi hakkındaki iddiaları cevaplamak için Esra Erol'da programına katılan İkrar Duman Orhan, gösterilen görüntüler karşısında cevapsız kalmıştı. Metafizik ve biyoenerji uzmanı olduğunu iddia eden Orhan, dini kullanarak sömürü yaptığı iddialarına karşı çıkmıştı.

            CİNSEL KARİKATÜR İDDİASI
            İsmini vermek istemeyen bir izleyici tarafından ortaya atılan iddia ise olayın farklı bir boyutunu gözler önüne sermişti. İkrar Duman Orhan'ın kendisine cinsel içerikli karikatürler attığını belirten mağdur kadın, ahlaksız bir teklifle de karşı karşıya kaldığını söylemişti. Yayına İzmir'den katıldığını söyleyen kadın, "İkrar bir gece benimle kalırsa sorunlarımı çözeceğini söyledi" demişti.
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