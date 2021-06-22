Programda sıklıkla ayağa kalkarak yer değiştiren İkrar Orhan Duman zaman zaman hoca olduğunu kabul ederken birçok kez de sadece metafizik uzmanı olduğunu iddia etti. TikTok canlı yayınlarında kendisine hoca denilmesini istemediğini ifade eden Orhan, sertifikaları olduğunu ve işlemler için fatura kestiğini öne sürdü.