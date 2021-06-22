Konya'da yaşadığını ifade eden Necla Derelli, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı sözde hoca İkrar Duman Orhan tarafından mağdur edildiğini söyleyerek Esra Erol'dan yardım istemişti. Derelli, daha önce birçok arkadaşını sözde hocaya yönlendirdiğini söyleyerek pişman olduğunu açıklamıştı.
Türkiye'nin konuştuğu İkrar Duman Orhan ise bugün Esra Erol'da canlı yayınına katıldı. Mağdur kadınlardan anne adı ve doğum tarihi bilgilerini isteyerek şifa verdiğini öne süren Orhan, program boyunca hırçın tavırlar sergiledi.
Başarılı sunucu Esra Erol'un soruları karşısında zorlanan Orhan, kendisinin konuşturulmadığını savunarak stüdyoyu terk etmek istedi. Öte yandan yayına verilmeyen görüntülerde, sözde hocanın mağdur kadınlara yaptığı uygulamaların görüldüğü öğrenildi. Orhan ise görüntülere herhangi bir açıklama getirmedi.