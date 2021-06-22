Öte yandan dizinin senaryosunu ise Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul ikilisi kaleme alıyor. Sezon finali öncesinde dizide 2 ayrılığın birden yaşanacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu iddialar dizinin sezon finalinde yerini buldu ancak kulislere düşen bir dedikodu, herkesi heyecanlandırdı.

İKİSİNİN DE AYRILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ



Arka Sokaklar dizisinin 15. sezon finalinden önce diziden Yüsra Geyik ile Onur Bay ikilisinin ayrılacağı iddia edilmişti. Hüsnü Çoban'ın çocukları "Zeliş" ve "Tekin" karakterlerine hayat veren iki genç oyuncu, senaryoya göre Almanya'dan iş teklifi aldı.