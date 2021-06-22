Ekmeğini yedikleri Arka Sokaklar'ı yüzüstü bıraktılar sonra çark ettiler ama faydası yok! Ayrıldı dediler ama değilmiş ifşa oldu... Cuma akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciler için artık bir vazgeçilmez haline gelen fenomen dizi Arka Sokaklar'da şok eden iddialarla gündeme geldi. Kilit oyuncu kadrosundan sezon başından bu yana fire vermeyen Arka Sokaklar ne yazık ki Zeliş ve Tekin'in vedasına sahne olmuştu. Ancak işin aslından bakın ne çıktı. İşte detaylar...
Kanal D ekranlarında 15 sezon boyunca ekranlara gelmiş olan ve Eylül ayında 16. ve yeni sezonu ile tekrar ekranlara dönmesi beklenen Arka Sokaklar dizisi, geçtiğimiz hafta ekranlara gelen 594. bölümü ile sezon finali yaparak yayın hayatına ara verdi.
Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi olmayı başaran Arka Sokaklar dizisi, 2006 yılından bu yana ekranlara geliyor ve Türkiye'de artık Arka Sokaklar dizisini izlemeyen kimse neredeyse kalmadı.