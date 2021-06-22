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    • 22.06.2021 17:39
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    Ekmeğini yedikleri 'ı yüzüstü bıraktılar sonra çark ettiler ama faydası yok! Ayrıldı dediler ama değilmiş ifşa oldu

    Kanal D ekranlarının 15 yıldır ayakta kalan dizi geçtiğimiz hafta sezon finali yaparak tatile çıkmıştı. Ancak sezon finalinden önce 'gitmez' denen oyuncularından darbeyi yemişti. Arka Sokaklar'ın başlangıcından bu yana oyuncu kadrosunda yer alan ve diziye veda etmişti. İzleyicinin kalbini kıran bu veda ve hüzünlü ayrılık paylaşımları sonrası şaşırtan bir ifşa gerçekleşti.  594. bölümü ile geçtiğimiz hafta sezon finali yapan dizideki gelişmeler, herkesi şaşkına çevirecek türden.

    Ekmeğini yedikleri Arka Sokaklar'ı yüzüstü bıraktılar sonra da çark ettiler

    Ekmeğini yedikleri Arka Sokaklar'ı yüzüstü bıraktılar sonra çark ettiler ama faydası yok! Ayrıldı dediler ama değilmiş ifşa oldu... Cuma akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciler için artık bir vazgeçilmez haline gelen fenomen dizi Arka Sokaklar'da şok eden iddialarla gündeme geldi. Kilit oyuncu kadrosundan sezon başından bu yana fire vermeyen Arka Sokaklar ne yazık ki Zeliş ve Tekin'in vedasına sahne olmuştu. Ancak işin aslından bakın ne çıktı. İşte detaylar...

    Kanal D ekranlarında 15 sezon boyunca ekranlara gelmiş olan ve Eylül ayında 16. ve yeni sezonu ile tekrar ekranlara dönmesi beklenen Arka Sokaklar dizisi, geçtiğimiz hafta ekranlara gelen 594. bölümü ile sezon finali yaparak yayın hayatına ara verdi.

    Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi olmayı başaran Arka Sokaklar dizisi, 2006 yılından bu yana ekranlara geliyor ve Türkiye'de artık Arka Sokaklar dizisini izlemeyen kimse neredeyse kalmadı.

        Arka Sokaklar dizisi ile birlikte artık bir jenerasyon yetişti ve dizinin ilk zamanlarında çocuk olan bireyler, artık birer yetişkin oldu. Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar isimlerinin yer aldığı, Erler Film imzası ile ekranlara gelen dizinin yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz oturuyor.

        Öte yandan dizinin senaryosunu ise Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul ikilisi kaleme alıyor. Sezon finali öncesinde dizide 2 ayrılığın birden yaşanacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu iddialar dizinin sezon finalinde yerini buldu ancak kulislere düşen bir dedikodu, herkesi heyecanlandırdı.

        İKİSİNİN DE AYRILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

        Arka Sokaklar dizisinin 15. sezon finalinden önce diziden Yüsra Geyik ile Onur Bay ikilisinin ayrılacağı iddia edilmişti. Hüsnü Çoban'ın çocukları "Zeliş" ve "Tekin" karakterlerine hayat veren iki genç oyuncu, senaryoya göre Almanya'dan iş teklifi aldı.

        Çocuklar durumu aileleri ile paylaştı ve Almanya'ya gitme kararı aldılar. Böylece iki karakter de diziden ayrılmış oldu. Ancak iddialara göre her iki oyuncu da dizinin yeni sezonunun ilerleyen bölümlerinde kısa sahnelerle de olsa ekranlarda tekrar görünecek.

        Oyuncuların diziye yeniden kalıcı olarak dönmeleri beklenmiyor ancak diziden de tamamen ayrılmayacak olmalarına yönelik iddialar, dizinin sevenlerinin fazlasıyla heyecanlandırdı.
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