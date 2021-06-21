Maraşlı 23. bölüm CANLI izle! ATV dizisi Maraşlı son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ATV ekranlarında her Pazartesi akşamı yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizinin yeni bölümünde yine heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Maraşlı ile Hurdacı'nın yüzyüze gelişi ve yüzleşme anı izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Peki kafasındaki soru işaretlerinin cevabını bulacak mı? İşte Maraşlı dizisinin yeni bölümünde yaşanacaklar…"Evet, sonsuza dek evet..."
Maraşlı ve Hurdacı yüz yüze gelir. Maraşlı, silahını Hurdacı'ya doğrultur ve konuşmasını ister. Savcı Tolga, ekibi ile Hurdacı'nın mekanına baskın yapar. Hurdacı'nın babası olduğunu öğrenen Maraşlı'nın aklı soru işaretleriyle doludur. Maraşlı, babasının onu neden öldürmek istediğini öğrenebilecek midir?
Hurdacı neden Maraşlı'nın peşindedir? Mahur, Zeliş'le okulda buluşur. Mahur, Zeliş'in hala Maraşlı'nın Hilal ile evlenmesinden yana olduğunu anlar. Mahur'un, Maraşlı'nın evlilik teklifine cevap vermeden önce görüşmesi gereken bir kişi daha vardır. Mahur, Maraşlı'ya "evet" diyecek midir? Hurdacı, Savaş'a polisler mekanını bastığı için sinirlidir ve ölüm emrini verir. Hurdacı'nın adamları Savaş'ın mekanını tarar. Savaş ve Hurdacı restleşir. İkili arasında artık savaş başlamıştır. Kazanan kim olacaktır? Savaş, Maraşlı'nın Mehmet İnce olduğundan şüphelenir ve harekete geçer. Maraşlı'nın en yakınlarından bu gerçeği öğrenmek ister. Fuad ve Mahur'un peşine takılır. Savaş, Maraşlı'nın Mehmet İnce olduğunu öğrenecek midir? Fuad ve Mahur'u bekleyen büyük tehlike nedir?