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    • Televizyon
    • 18.06.2021 11:32
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    • 18.06.2021 11:32
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    finali allah bullak edecek sonunda yok yok! 'nın Gülben'i bile finalde olacak ömürden ömür gideek

    ekranlarının bu sezonki en çok konuşulan yapımlarından biri olan , 2 haftalık rötarla sezon finali yapacak. Başrolünü 'nın üstlendiği Kırmızı Oda 42. bölümü ile sezon finali yapacak ve 2.sezon için hazırlıklara başlayacak. Kırmızı Oda sezon finali ise gümbür gümbür geliyor. Kimler kimler yok ki. Ama asıl sürpriz 'nın Gülben'i olacak. 'in hayat verdiği Gülben karakteri Kırmızı Oda'nın finalinin en büyük sürprizi olacak. Ayrıca sezon finalinde izleyiciyi birçok sürpriz bekliyor olacak.

    Kırmızı Oda finali allah bullak edecek sonunda yok yok!

    Kırmızı Oda finali allah bullak edecek sonunda yok yok! Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i bile finalde olacak ömürden ömür gideek... TV 8'in cuma akşamlarına damgasını vuran dizi Kırmızı Oda, 2 haftalık gecikmeyle sezon finali yapacak. Hem de ne sezon finali. Kırmızı Oda'nın sezon finalinin ağır toplarından biri Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar olacak. Ancak Kırmızı Oda'nın sezon finalinin sürprizleri sadece bununla da sınırlı kalmayacak. İşte detaylar...

    TV 8 ekranlarında Cuma akşamları izleyicisi ile buluşmakta olan Kırmızı Oda dizisi, her bölümü ile milyonları da ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" isimli eserinden uyarlanarak ekranlara geliyor.

    Gülseren Budayıcıoğlu'nun hastalarından yola çıkarak gerçek hayat hikayelerini anlattığı eserden esinlenilen dizide de haliyle gerçek hayat hikayeleri izleyicilere aktarılıyor. Sevilen dizi, bu akşam ekranlara gelecek olan 42. ve yeni bölümü ile sezon finali yaparak yayın hayatına bir süre ara verecek.

        Eylül ya da Ekim ayında tekrar ekranlara dönmesi beklenen Kırmızı Oda dizisinin sezon finalinde birçok sürpriz olacak.

        Özellikle dizide Masumlar Apartmanı dizisinde "Gülben" karakteri ile yer alan ünlü ve güzel oyuncu Merve Dizdar'ın yer alacak olması, izleyicilere farklı duygular yaşatacak. Öte yandan dizide uzun süredir ekranlara taşınan hikayelerde de çok önemli gelişmeler yaşanacak.

        SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

        Melisa Aslı Pamuk'un canlandırdığı "Mitra" karakteri, karşısında babasının aşkıyla tanışmaya gelen Yiğit Özşener'in canlandırdığı "Zafer" karakterini bulunca, bu durumu Doktor Hanım'a anlatacak.

            Öte yandan Zafer de Esra Ronabar'ın canlandırdığı "Nihal" karakterine olan aşkını ve yaşadığı şoku Doktor Hanım ile paylaşacak. Zafer, babasının Mitra ile ilişkisi olduğunu öğrendikten sonra bunun şokunu bir süre atlatamayacak.

            Ayrıca Nihal de Zafer ile tekrar barışmanın mutluluğunu yaşayacak. Bir diğer yandan Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı "Sadi" karakteri de yeni hayat kurmak için Miço'ya götürdüğü teklif ile büyük mutluluk yaşayacak ve bu anları Doktor Hanım'a anlatırken gözyaşları dökecek.

            Deniz Uğur'un canlandırdığı, Sadi'nin eşi "Azra" karakteri de Doktor Hanım ile tanışmak için kliniğe gelecek.
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            Haberler Televizyon Kırmızı Oda finali allah bullak edecek sonunda yok yok! Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i bile finalde olacak ömürden ömür gideek