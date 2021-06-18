Kırmızı Oda finali allah bullak edecek sonunda yok yok! Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i bile finalde olacak ömürden ömür gideek... TV 8'in cuma akşamlarına damgasını vuran dizi Kırmızı Oda, 2 haftalık gecikmeyle sezon finali yapacak. Hem de ne sezon finali. Kırmızı Oda'nın sezon finalinin ağır toplarından biri Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar olacak. Ancak Kırmızı Oda'nın sezon finalinin sürprizleri sadece bununla da sınırlı kalmayacak. İşte detaylar...
TV 8 ekranlarında Cuma akşamları izleyicisi ile buluşmakta olan Kırmızı Oda dizisi, her bölümü ile milyonları da ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" isimli eserinden uyarlanarak ekranlara geliyor.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun hastalarından yola çıkarak gerçek hayat hikayelerini anlattığı eserden esinlenilen dizide de haliyle gerçek hayat hikayeleri izleyicilere aktarılıyor. Sevilen dizi, bu akşam ekranlara gelecek olan 42. ve yeni bölümü ile sezon finali yaparak yayın hayatına bir süre ara verecek.