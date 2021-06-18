Kırmızı Oda finali allah bullak edecek sonunda yok yok! Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i bile finalde olacak ömürden ömür gideek... TV 8'in cuma akşamlarına damgasını vuran dizi Kırmızı Oda, 2 haftalık gecikmeyle sezon finali yapacak. Hem de ne sezon finali. Kırmızı Oda'nın sezon finalinin ağır toplarından biri Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar olacak. Ancak Kırmızı Oda'nın sezon finalinin sürprizleri sadece bununla da sınırlı kalmayacak. İşte detaylar...