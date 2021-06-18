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    • 18.06.2021 17:36
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    • 18.06.2021 17:36
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    'da kafalar karıştı herkes Mersin'i beklerken o tersini yaptı! Ama İskender'in gölgesi de eksik olmadı

    'nin yaz projelerinden biri olan, başrollerini ve 'nın paylaştığı,verdiği mesajlar kadar eğlenceli ve renkli hikayesiyle dikkat çeken dizisi ‘’ Çarşamba akşamlarının sevilen dizilerinden biri olma yolunda ilerliyor. 2.son bölümde eski defterleri kapatarak tepeden tırnağa değişen Leyla önemli imtihanlardan geçti. 2 bölümü geride bırakan dizinin son bölümünde yaşananlar, görenleri hayrete düşürdü. Dizinin 3. bölümünde çok önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

    Cam Tavanlar'da kafalar karıştı herkes Mersin'i beklerken o tersini yaptı!

    Cam Tavanlar'da kafalar karıştı herkes Mersin'i beklerken o tersini yaptı! Ama İskender'in gölgesi de eksik olmadı... Show TV ekranlarının renkli ve farklı hikayesiyle beğeni kazanan, Ojo Pictures imzalı dizisi 'Cam Tavanlar'ın dün akşam yayınlanan bölümüne Leyla ve Cem'in kıyasıya yarışı damga vurdu. Asude'den ayrılmak zorunda kalan Leyla, daha güçlü bir şekilde yeniden ayağa kalktı ve sıfırdan başlamak için harekete geçti. Öte yandan Cem'in jesti geceye damgasını vururken bakın neler oldu neler.

    İsmini, iş hayatında türlü zorluk ve engeller ile karşılaşan, cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldığı için yoluna taş koyulan kadın çalışanları tanımlayan "cam tavanlar" teriminden alan Cam Tavanlar dizisi, ilk 2 bölümü ile ekranlardaki yerini aldı.

    OJO Pictures imzası ile ekranlara gelen Cam Tavanlar dizisinin başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka ikilisi yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Fehmi Öztürk oturuyor. Öte yandan sevilen dizinin senaryosunu da Meriç Acemi kaleme alıyor. Drama türünde ekranlara gelen dizinin çekimleri de İstanbul'da devam ediyor.

        Sevilen dizi 16 Haziran akşamı 2. bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Hikayesi hızlı başlayan dizinin ikinci bölümünde yaşananların ardından, yeni bölümde neler olacağı da merakla beklenmeye başladı.

        Dizinin hikayesi, Bensu Soral'ın canlandırdığı "Leyla" karakterinin açtığı restoranı, Kubilay Aka'nın canlandırdığı "Cem" karakterinin şirketinin satın almak istemesiyle başlıyor.

        Buradan sonra rekabet, intikam ve aşk duyguları ile karşı karşıya gelen ikiliden Leyla, dizinin ekranlara gelen son bölümünde ciddi bir sınavla karşı karşıya kalmıştı.

            CEM'İN JESTİNE İSKENDER'İN GÖLGESİ

            Cam Tavanlar dizisinin 2. bölümünde Leyla geride kalan her şeyi rafa kaldırıp tüm düzenini baştan kurmak için değişmeye karar verdi. Asude ile yollarını tamamen ayıran Leyla, karşısına Cem'i de alarak rekabeti tam anlamıyla başlattı.

            Leyla artık hedeflerini tek tek gerçekleştirmek için yola koyuldu. Hiçbir şekilde kendisinden ödün vermeyerek başarı yolunda ilerlemeye karar veren Leyla, herkesi kendisine imrendirerek emin adımlarla yürümeye başladı.

            Leyla'nın kararlılığını gören Cem de bunun karşısında telaşlanmaya başladı. Cem bu rekabete rağmen imrendiği Leyla'ya jest yapmak isterken karşısında İskender'i görünce, geri adım atmak durumunda kaldı. Bu geri adım, ilerleyen bölümlerde nelere yola açacak, merakla bekleniyor.
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