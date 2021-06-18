Cam Tavanlar'da kafalar karıştı herkes Mersin'i beklerken o tersini yaptı! Ama İskender'in gölgesi de eksik olmadı... Show TV ekranlarının renkli ve farklı hikayesiyle beğeni kazanan, Ojo Pictures imzalı dizisi 'Cam Tavanlar'ın dün akşam yayınlanan bölümüne Leyla ve Cem'in kıyasıya yarışı damga vurdu. Asude'den ayrılmak zorunda kalan Leyla, daha güçlü bir şekilde yeniden ayağa kalktı ve sıfırdan başlamak için harekete geçti. Öte yandan Cem'in jesti geceye damgasını vururken bakın neler oldu neler.
İsmini, iş hayatında türlü zorluk ve engeller ile karşılaşan, cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldığı için yoluna taş koyulan kadın çalışanları tanımlayan "cam tavanlar" teriminden alan Cam Tavanlar dizisi, ilk 2 bölümü ile ekranlardaki yerini aldı.
OJO Pictures imzası ile ekranlara gelen Cam Tavanlar dizisinin başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka ikilisi yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Fehmi Öztürk oturuyor. Öte yandan sevilen dizinin senaryosunu da Meriç Acemi kaleme alıyor. Drama türünde ekranlara gelen dizinin çekimleri de İstanbul'da devam ediyor.