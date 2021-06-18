Cam Tavanlar'da kafalar karıştı herkes Mersin'i beklerken o tersini yaptı! Ama İskender'in gölgesi de eksik olmadı... Show TV ekranlarının renkli ve farklı hikayesiyle beğeni kazanan, Ojo Pictures imzalı dizisi 'Cam Tavanlar'ın dün akşam yayınlanan bölümüne Leyla ve Cem'in kıyasıya yarışı damga vurdu. Asude'den ayrılmak zorunda kalan Leyla, daha güçlü bir şekilde yeniden ayağa kalktı ve sıfırdan başlamak için harekete geçti. Öte yandan Cem'in jesti geceye damgasını vururken bakın neler oldu neler.