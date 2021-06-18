Televizyon dünyasına damgasını vuran dizi hakkında "Çukur benden çok şey götürdü, bana çok şey bıraktı. Bir kalp krizi, iki tıkalı damar, iki anjiyo, üç stent, bir ağır bronşit, bir covid, bir majör depresyon, uyku sorunları, tatilsiz çalışma, üç kere ağır bloke olup ne yazacağını bilememek" ifadelerini kullanan Horzum, Çukur'u yazarken çok sıkıntı çektiğini söyledi.