Çukur bitmedi gümbür gümbür geri geliyor Yamaç ifşa etti! Aras Bulut İynemli müjdeli haberi verdi Çukurcular havalara uçtu... Çukur 4. sezonun ardından geçtiğimiz hafta final bölümü ile ekranlara veda etti. Dört sezon boyunca izleyenlerin gönlünde taht kuran Çukur dizisinin ardından Yamaç karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayınladı. Başarılı oyuncu bir süredir izleyenlerin de gündeminde yer alan Çukur'un geri döneceği sinyalini verdi.
Yayın hayatına devam ettiği dönemde milyonları etkisi altına alan Çukur dizisinin senaristi olan Gökhan Horzum, çok çarpıcı açıklamalara imza attı.
Televizyon dünyasına damgasını vuran dizi hakkında "Çukur benden çok şey götürdü, bana çok şey bıraktı. Bir kalp krizi, iki tıkalı damar, iki anjiyo, üç stent, bir ağır bronşit, bir covid, bir majör depresyon, uyku sorunları, tatilsiz çalışma, üç kere ağır bloke olup ne yazacağını bilememek" ifadelerini kullanan Horzum, Çukur'u yazarken çok sıkıntı çektiğini söyledi.