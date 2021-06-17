Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 17.06.2021 18:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.06.2021 18:53
    ABONE OL

    ’da büyük yüzleşme! Polise taşan kavgayı programa taşıdı canlı yayında 16 yıllık eşiyle karşı karşıya geldi

    Hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan 'da programında ve ’un karşılıklı konuşmaları dikkat çekti. Üç çocuk sahibi Fatma Okumuş ve Rıfat Okumuş arasında tansiyon yükseldi. Rıfat Bey, aile arasındaki konunun televizyon ekranlarına yansımasından şikayetçi olurken Fatma Okumuş kendisiyle gurur duyduğunu söyledi. İşte detaylar…

    Polise taşan kavgayı programa taşıdı!

    16 yıllık evliliklerinde kocasının ailesi nedeniyle problemler yaşadıklarını savunan üç çocuk annesi Fatma Okumuş, Esra Erol'da programına başvurarak eşini hala sevdiğini dile getirmişti. Rıfat Okumuş ise karısını 19 Mayıs'tan bu yana sevmediğini ve boşanmak istediğini dile getirmişti.

    Fatma Okumuş ve Rıfat Okumuş, Esra Erol'da canlı yayınında bir kez daha karşı karşıya geldi. Üç çocuk sahibi çift Esra Erol canlı yayınında barışmaya yanaşmadı.

    Rıfat Okumuş, aralarındaki sorunların çok büyük olmadığını vurgulayarak gerilimi eşinin tırmandırdığını öne sürdü.

        Son kavgalarında polisi aradığını söyleyen Rıfat Bey, eşinin kapılara vurduğunu iddia ederek "Ben sustukça Fatma bağırdı. Eşim susmuyor diyerek polisi aradım. Polis de annemin yanına çıkmamı ve ortamı sakinleştirmemi istedi" açıklamasını yaptı.

        Eşini kötülemek istemediğinin altını çizen Rıfat Okumuş, çocuklarının annesine hiçbir zaman hakaret etmediğini söyledi. Annesinin de gelinini sevdiğini dile getiren Okumuş, "Sonuçta annemin gelini ama bir defa anneme kek, börek götürmemiştir. Anneme gelinlik yapmamıştır" dedi.

        "EŞİMİN HİÇBİR İYİ YÖNÜ YOK"
        Fatma Okumuş da eşinin bu açıklamaları karşısında oldukça sinirlenirken evliliklerindeki sorunun asıl kaynağı olarak eşinin ailesini işaret etti. Fatma Hanım, eşinin kız kardeşleri Nuray Tarakçı ve Nurdan Bayrak'ın da sıklıkla ilişkilerine dahil olduğunu belirtti. Kocasına bir tane iyi yönü olup olmadığını soran Fatma Hanım, 'yok' cevabını alınca ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

        Esra Erol canlı yayınında birbirlerine sert sözler söyleyen çiftin tartışmasından ayrılık sonucu çıktı. İki taraf da boşanmak istediğini dile getirirken Fatma Okumuş, görümcelerinin de Esra Erol'a bağlanmasını istedi.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bakanlıktan aşı yapan personele ek ödeme kararı
        Haberler Televizyon Esra Erol’da büyük yüzleşme! Polise taşan kavgayı programa taşıdı canlı yayında 16 yıllık eşiyle karşı karşıya geldi