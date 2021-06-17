"EŞİMİN HİÇBİR İYİ YÖNÜ YOK"

Fatma Okumuş da eşinin bu açıklamaları karşısında oldukça sinirlenirken evliliklerindeki sorunun asıl kaynağı olarak eşinin ailesini işaret etti. Fatma Hanım, eşinin kız kardeşleri Nuray Tarakçı ve Nurdan Bayrak'ın da sıklıkla ilişkilerine dahil olduğunu belirtti. Kocasına bir tane iyi yönü olup olmadığını soran Fatma Hanım, 'yok' cevabını alınca ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.