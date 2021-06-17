16 yıllık evliliklerinde kocasının ailesi nedeniyle problemler yaşadıklarını savunan üç çocuk annesi Fatma Okumuş, Esra Erol'da programına başvurarak eşini hala sevdiğini dile getirmişti. Rıfat Okumuş ise karısını 19 Mayıs'tan bu yana sevmediğini ve boşanmak istediğini dile getirmişti.
Fatma Okumuş ve Rıfat Okumuş, Esra Erol'da canlı yayınında bir kez daha karşı karşıya geldi. Üç çocuk sahibi çift Esra Erol canlı yayınında barışmaya yanaşmadı.
Rıfat Okumuş, aralarındaki sorunların çok büyük olmadığını vurgulayarak gerilimi eşinin tırmandırdığını öne sürdü.