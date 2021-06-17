Yarışmanın ilk bölümünden veri hem duruşu hem de enerjisiyle; milyonlarca hayran kitlesine ulaşan başarılı yarışmacı Batuhan, Survivor yarışmasına katılmadan hemen önce birçok iş teklifi aldığını fakat Survivor yarışmasında bulunmak istediği için gelen tüm teklifleri reddettiğini de dile getirdi. Peki, kendisine sorulan; "Adada kalmayı senden daha az hak ettiğini düşündüğün biri var mı?" sorusuna nasıl bir yanıt verdi?