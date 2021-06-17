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    • 17.06.2021 11:42
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    dizisi sezon finali öncesi bombayı patlattı! Milyonların gönlünde taht kuran Kardeşlerim'in soundtrack'ı çıktı

    ’nin yapımına NGM‘nin imza attığı başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle Cumartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi sezon finali fragmanıyla izlenme rekorları kırıyor. 19 Haziran Cumartesi akşamı sezon finali yapmaya hazırlanan Kardeşlerim dizisinden bomba haber geldi. Kardeşlerim”in özgün müzikleri soundtrack olarak raflarda yerini almaya hazırlanıyor.

    Kardeşlerim dizisinden sezon finali öncesi bomba haber!

    Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, Atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"in özgün müzikleri soundtrack olarak raflarda yerini almaya hazırlanıyor.

    Birçok başarılı dizinin müziklerine imza atan besteci/müzisyen Alp Yenier'in hazırladığı soundtrack'te bestecinin sevilen sanatçı Güliz Ayla ile beraber stüdyoya girip hazırladığı jenerik şarkısı da bulunuyor. Çok beğenilen ve kalplere dokunan şarkının ismi "Bugün Dün'den İyi". Albümde toplam 41 parça var.

    Dizinin özgün müziklerine imzasını atan Alp Yenier, jenerik şarkısı ve soundtrack'in çıkış hikayesini şöyle dile getirdi. "Uzun yıllardır beraber çalıştığım, hem dostluğuna hem de iş ahlakına çok saygı duyduğum yapımcımız Nazlı Heptürk ve sevgili hocamız Serkan Birinci ile gerçekleştirdiğimiz toplantıdan sonra Kardeşlerim için bir şarkı yapmaya karar verdik. Bir enstrüman ve bir vokal olmalıydı, çok naif çok gerçek. Kafamda hazırdı müziği hemen besteledim, Güliz'i aradım ( Güliz Ayla ). Öyle sözler yazdı ki güzel kalpli insan! Bir de söyledi üstüne. Şarkıyı telefona kaydedip gönderdim ve herkes bayıldı. Jenerik şarkımız "Bugün Dün'den İyi" böyle çıktı ortaya. Tam bir ekip işi yapıyoruz ve bu beni çok motive ediyor, albümde emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. 41 tane parça var, beğenirse seyircimiz ve dinleyenler ne mutlu bana."

    Kardeşlerim'in soundtrack'i 18.06.2021 tarihinden itibaren raflarda ve dijital platformlarda olacak.

    Atv'nin yapımına NGM'nin imza attığı başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle Cumartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi "Kardeşlerim"in sezon final tanıtımı izlenme rekorları kırıyor.

        "Kardeşlerim", 19 Haziran Cumartesi akşamı sezon finali yapmaya hazırlanırken 18. Bölüm tanıtımı, daha 24 saat dolmadan izlenme rekoruna imza attı. Sadece dizi hesabında 16 saat dolmadan 3 milyonu izlenmeyi geçen dizi sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

        Şimdi herkes Orhan'ın vurulup, Kadir'in tutuklanmasının ardından yaşanacaklara kilitlendi. Nefesler Cumartesi akşamı sezon finalinde yaşanacak gelişmeler için tutulurken "Kardeşlerim"in sürprizlerle dolu 18.bölümü için geri sayım başladı.

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