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    • 17.06.2021 12:28
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    • 17.06.2021 12:28
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    başlamadan ilk elenen ifşa oldu küplere bindi! neye uğradığını şaşırdı

    Survivor 2021'in finalinin ardından 3 Temmuz tarihinde başlaması beklenen 'e daha başlamadan ifşa şoku. Jüri üyeliğini , ve 'nın yaptığı Masterchef heyecanı daha şimdiden bastı. 'nın ekibinin sır gibi sakladığı gerçekler ne yazık ki ifşa oldu. Hatta sosyal medyada kendini Masterchef kahini olarak adlandıran sayfa daha yarışma başlamadan kimin ilk hafta eleneceğini açıklayarak bir ilke imzasını attı. İşte şoke eden gelişmenin detayları.

    Masterchef başlamadan ilk elenen ifşa oldu Acun Ilıcalı küplere bindi!

    Masterchef başlamadan ilk elenen ifşa oldu Acun Ilıcalı küplere bindi! Somer Sivrioğlu Mehmet Yalçınkaya neye uğradığını şaşırdı... 3.sezon fırtınalar estiren Masterchef, 4.sezonuyla Survivor'ın finalinin ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezon tanıtımları TV 8'de dönmeye başlayan Masterchef şu günlere yeni sezon heyecanının yanı sıra daha başlamadan ifşa şoku yaşıyor. Öyle ki kendini Masterchef kahini olarak adlandıran Instagram kullanıcı daha ilk haftadan elenecek ismi söyleyerek bir ilke imzasını attı.

    Geçen sezon özellikle pandemi dönemiyle birlikte televizyon dünyasının yıldızı haline gelen Masterchef yarışması, izlenme rekorlarını alt üst etmişti. Yeni sezonda da merakla beklenen Masterchef yarışmasında birbirinden farklı isimler yer alacak.

    Geçen sene yarışmaya son anda dahil edilen Serhat, mücadelesinden vazgeçmeyerek yarışmanın şampiyonu olmuştu. Milyonlar bu gelişmelerin ardından Masterchef yarışmasının yeni bölümlerine odaklandı.

        TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından Survivor 2021 Türkiye'nin büyük finaline sayılı günler kala, izleyiciler Masterchef yarışmasının ne zaman ekranlara geleceğini merak ediyor.

        Temmuz ayında Survivor finalinden sonra başlayacağı açıklanan Masterchef daha ekranlara gelmeden ifşalara konu oldu. Gelen ifşa ile birlikte Mehmet ve Somer Şeflerin sinirleri alt üst oldu.

        Deşifre olan yarışmada bu gelişme karşısında çok üzüldükleri öğrenilen şeflerin ağlamak durumunda kaldıkları açıklandı. Akılları zorlayan ifşanın çok hızlı bir şekilde sosyal medyada yer alması kafalarda farklı soru işaretleri oluşturdu.

            Survivor yarışmasının büyük finalinden hemen sonra ekranlara geleceği açıklanan Masterchef yarışmasında ilk elenen isim ortaya çıktı. Sosyal medyada büyük dikkat çeken ve ağızdan ağza konuşulan bu ifşanın kaynağı da yine Masterchef Kahini tarafından yapıldığı iddia edildi.

            Ancak bu konuda netlik ortaya çıkmaması dikkat çekti. Henüz kimlerin Masterchef yarışmasında yarışacağının belli olmamasına rağmen elenen ilk ismin ifşa edilmesi büyük ses getirdi.

            Masterchef yarışmasında Tunahan isimli bir genç aşçının ilk bölümde sevilen yarışmaya veda edeceği öğrenildi. Ekranlara gelmesine sayılı günler kalan yarışmada bu ifşalar sosyal medyayı resmen karıştırdı. Deşifre olan Masterchef yarışmasının yeni bölümleri, çok tartışılırken Mehmet ve Somer Şef de bu durum karşısında hayal kırıklığına uğradı.

                Yarışmanın geniş izleyici kitlesinde gündemin ana maddesi haline gelen bu ifşa, ünlü şefleri resmen ağlattı. Sosyal medyada çok hızlı şekilde büyüyen bu ifşanın gerçek olup olmadığı yeni bölümde belli olacak.
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                Haberler Televizyon Masterchef başlamadan ilk elenen ifşa oldu Acun Ilıcalı küplere bindi! Somer Sivrioğlu Mehmet Yalçınkaya neye uğradığını şaşırdı