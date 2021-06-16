Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 16.06.2021 18:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.06.2021 18:49
    ABONE OL

    Son dakika: Esra Erol’da büyük yüzleşme! TikTok’tan bulduğu adama kaçan İlknur 7 çocuğunu sildi kızı her şeyi açıkladı

    TikTok’tan bulduğu adama kaçan İlknur Biryan, atv erkanlarının sevilen programı Esra Erol’da eşi Ali Biryan’la yüzleşti. Büyük yüzleşmeye çiftin büyük kızı Ebru’nun açıklamaları damga vurdu. Yayından önce annesinin kendisini arayıp babasını kötülemesini istediğini belirten Ebru Hanım, açıklamalarıyla izleyicileri şoke etti. İşte detaylar…

    Esra Erol’da büyük yüzleşme!

    Esra Erol'da programına başvuran Ali Biryan, eşi İlknur Biryan'ın 17 Mayıs günü Samsun'un Tekkeköy ilçesinden annesine iğne vurma bahanesiyle ayrıldığını ve bir daha dönmediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istemişti.

    Yedi çocuğunu terk ederek TikTok aracılığıyla tanıştığı Eşref Temur'a kaçan İlknur Biryan, Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınında eşi Ali Biryan ile yüzleşti.

    Yedi çocuğunu ve 24 senelik kocasını terk ederek Samsun'dan Kayseri'ye kaçan İlknur Biryan, çocuklarını istemediğini belirtti.

    Esra Erol'da Ali, karısı İlknur ile karşı karşıya geldi

    Boşanmak için adliyeye gidecek para bulamadığını iddia ederek kaçtığını dile getiren İlknur Biryan, bu zamana kadar tehditlerle evli kaldığını dile söyledi.

        Evliliğinde her zaman aç olduğunu iddia eden Biryan, şu ifadeleri kullandı: "Kocam eve hiçbir zaman para getirmedi. Kira borcu birikmiş, faturalar birikmiş şekilde yaşadık. Beni sevdiğini söylüyor, o da yalan. Küçük kızım fakirlikten okulu bıraktı. Bu adam, sizin burada gördüğünüz gibi masum değil. Bana çok dayak attı"

        Eşinin maddi durumlarıyla ilgili iddialarını yalanlamayan Ali Bey ise şiddet söylemlerinin iftira olduğunu belirtti. Biryan, belediye ve kaymakamlık gibi birçok yerden yardım alıp bu paralarla geçindiklerini sözlerine ekledi.

        Çalışarak maddi kazanç elde ettiğinin de altını çizen Ali Bey, eşinin kötü alışkanlıkları olduğunu dile getirdi. Kötü alışkanlıkları nedeniyle günde 30 TL ödediğini ifade eden yedi çocuk babası, ayda 80 TL de internet faturası ödediğini söyledi.

            Karısının günde 15 saat sosyal medya kullandığını da sözlerine ekleyen öne süren Ali Bey, "İlknur hiçbir zaman çocuklarla ilgilenmedi. Eve yardımlarla gelen yiyecekler vardı ama onları bile önümüze getirmedi" şeklinde konuştu.

            Ali Bey'in söylediklerini yalanlayan İlknur Hanım ise eşinin çocuklarının eğitimi için verilen tabletleri sattığını ileri sürdü. Ali Bey ise tabletleri satanın İlknur Hanım'ın olduğunu iddia ederken çiftin büyük kızları Ebru Hanım'ın yayına bağlanmasıyla gerçekler ortaya çıktı.

            Ebru Hanım, Esra Erol canlı yayınına bağlanarak süreçle ilgili bildiklerini anlattı. Annesinin, kardeşleri için verilen tabletleri sattığını iddia eden genç kadın, "Annem, babamın çalışmasını da istemiyordu. Eşim babama çok iş buldu. Annem onun daha uzağa gitmesi için bu sigortalı işleri kabul etmiyordu" diye konuştu.
                Bursa'da Başkan Aktaş öğrencilerle beraber okulu boyadı
                Haberler Televizyon Son dakika: Esra Erol’da büyük yüzleşme! TikTok’tan bulduğu adama kaçan İlknur 7 çocuğunu sildi kızı her şeyi açıkladı