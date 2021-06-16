Son dakika: Esra Erol’da büyük yüzleşme! TikTok’tan bulduğu adama kaçan İlknur 7 çocuğunu sildi kızı her şeyi açıkladı

Esra Erol'da programına başvuran Ali Biryan, eşi İlknur Biryan'ın 17 Mayıs günü Samsun'un Tekkeköy ilçesinden annesine iğne vurma bahanesiyle ayrıldığını ve bir daha dönmediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istemişti.
Yedi çocuğunu terk ederek TikTok aracılığıyla tanıştığı Eşref Temur'a kaçan İlknur Biryan, Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınında eşi Ali Biryan ile yüzleşti.
Yedi çocuğunu ve 24 senelik kocasını terk ederek Samsun'dan Kayseri'ye kaçan İlknur Biryan, çocuklarını istemediğini belirtti.
Boşanmak için adliyeye gidecek para bulamadığını iddia ederek kaçtığını dile getiren İlknur Biryan, bu zamana kadar tehditlerle evli kaldığını dile söyledi.