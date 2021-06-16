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    • 16.06.2021 15:01
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    16 Haziran ! EURO 2020 TRT 1'de bugün hangi maçlar var?

    16 Haziran ! EURO 2020 heyecanı yaşanmaya devam ediyor. TRT 1'de bugün hangi maçlar var sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. A Milli Futbol Takımımız gruptaki ikinci maçında Galler ile karşılaşacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; nasıl? EURO 2020 TRT'de bugün hangi maçlar var?

    takvim.com.tr
    16 Haziran TRT 1 yayın akışı! EURO 2020 TRT 1'de bugün hangi maçlar var?

    EURO 2020 TRT 1'de bugün hangi maçlar var? 16 Haziran TRT 1 yayın akışı futbol severler tarafından sorgulanıyor. A Milli Futbol Takımımız gruptaki kritik ikinci maçında Galler ile karşılaşacak. A Milliler bu maçta mutlak galibiyete ihtiyaç duyuyor. Peki; 16 Haziran TRT 1 yayın akışında hangi maçlar var? İşte yanıtı!

    16 HAZİRAN TRT 1 YAYIN AKIŞI!

    Bugün TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan programların listesi şöyle:

    06:40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    08:05 Vuslat
    11:00 Tozkoparan
    12:30 Kalk Gidelim
    15:55 EURO 2020 Finlandiya-Rusya

    18:00 Ana Haber18:20 Kupa Akşamı
    18:55 EURO 2020 Türkiye-Galler


    21:00 Kupa Akşamı
    21:55 EURO 2020 İtalya-İsviçre
    00:15 Teşkilat
    02:40 3'Te 3
    04:15 Kalk Gidelim

        TRT 1 Biss Key ayarı nasıl yapılır?

        1. TRT1'i açtığınızda şifreleme problemiyle karşılaşan kullanıcıların

        TRT 1 Biss Key bilgilerini girmeleri gereecek. Biss Key girmeden önce bilinmesi gerekenlerin başında, uydu alıcısının Biss Key kırabilme özelliğine sahip olup olmadığı geliyor. Şifreyi kırabilmek için uydu alıcınızın Biss şifre çözebilme özelliğine sahip olması gerekmektedir. Eğer uydu alıcınızın şifre çözme özelliği açık durumda değilse, uydu alıcınızı aldığınız yetkili servisten destek isteyiniz.

        2. Uydu alıcınızın menüsünde 'CAS', 'Key Girişi', 'CAS System', 'CAS Keys' veya benzer bir isimle yer alan KEY girişi menüsüne gelin.3. Açılacak menüde yer alan şifreleme tiplerinden (Şifre Tipi, Cas Type veya benzer bir isimdeki seçenek) Biss olanını seçin.

        4. Açılacak menüde yer alan talimatları uygulayarak aşağıdaki değerleri girin.

        TRT için; Biss ID: 0x1FFF ya da 0x1FFE (eğer 6 haneli ise Biss ID 0x001FFF ya da 0x001FFE olarak girilmelidir)

        Biss TP: 11919/24444 (V) (Bazı modellerde bu sorulmamaktadır.)

        Key Değeri: 10000000000000 (eğer 12 hane varsa key değeri 100000000000 olmalıdır.)

        5. Şifreyi kaydedip (Kaydet, Tamam, Save veya OK) menüden çıkın.

        6. Şifreyi kaydettiğiniz halde yine izleyemiyor ve hâlâ 'kanal şifreli' gibi bir uyarı ile karşılaşıyorsanız uydu alıcınızı kapatıp açın.

        7. Eğer alıcınız hala şifreyi çözemiyorsa lütfen cihazınızı satın aldığınız yetkili servisten destek isteyin.

        TRT 1 Biss Şifresi;

        Biss ID: 0×1FFE (Biss ID Menüsü 6 Haneli İse 0×001FFE olarak girilmelidir.)

        Biss TP: 11919 / 244444 (V) (Bazı Uydu Cihazlarında Bu Seçenek Bulunmamaktadır.)

        Key Değeri: 1 00 00 00 00 00 00 (Cihazınızda Key Değeri Atayacağınız Aralıklar 12 Haneden Fazla İse Sonuna 0 "SIFIR" Koyarak Tamamlayabilirsiniz / Doldurabilirsiniz.)

        TRT 1 Uydu Frekans Bilgileri

        Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC

        Türksat 4A Batı 42ºE / Türkiye – Avrupa 11.958 V 27500 5/6
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        Haberler Televizyon 16 Haziran TRT 1 yayın akışı! EURO 2020 TRT 1'de bugün hangi maçlar var?