16 Haziran TRT 1 yayın akışı! EURO 2020 TRT 1'de bugün hangi maçlar var?

EURO 2020 TRT 1'de bugün hangi maçlar var? 16 Haziran TRT 1 yayın akışı futbol severler tarafından sorgulanıyor. A Milli Futbol Takımımız gruptaki kritik ikinci maçında Galler ile karşılaşacak. A Milliler bu maçta mutlak galibiyete ihtiyaç duyuyor. Peki; 16 Haziran TRT 1 yayın akışında hangi maçlar var? İşte yanıtı!
16 HAZİRAN TRT 1 YAYIN AKIŞI!
Bugün TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan programların listesi şöyle:
06:40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
08:05 Vuslat
11:00 Tozkoparan
12:30 Kalk Gidelim
15:55 EURO 2020 Finlandiya-Rusya
18:00 Ana Haber18:20 Kupa Akşamı
18:55 EURO 2020 Türkiye-Galler
21:00 Kupa Akşamı
21:55 EURO 2020 İtalya-İsviçre
00:15 Teşkilat
02:40 3'Te 3
04:15 Kalk Gidelim