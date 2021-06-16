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    • 17.06.2021 08:44
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    dizisi Atiye 3.sezon 1. bölüm saat kaçta yayınlanacak? ?

    ? 3. sezon fragmanı yayınlandı mı? Soruları araştırılmaya başlandı. Atiye'nin 3. sezonu için Netflix tarihi açıklandı, ayrıca heyecan yaratan fragman da izleyicilerle paylaşıldı. İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

    Atiye 3. sezon ne zaman? Sorusu diziseverler tarafından sıklıkla araştırılmaya başladı. Netflix'in popüler dizisi olan Atiye ilk iki sezonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 3. sezon için heyecanlı bekleyiş sürerken dizi hayranlarını sevindirecek paylaşım geldi. Netflix Atiye dizisi 3. sezon fragmanı yayınlandı ve yayın tarihini açıkladı. Peki, Atiye 3. sezon ne zaman? Netflix Atiye dizisi final sezonu hangi tarihte başlayacak? İşte tüm detaylar!

    ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN?

    Atiye, 3. ve final sezonuyla 17 Haziran 2021'de yani bugün tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacak.

    İŞTE ATİYE 3. SEZON FRAGMANI!


    ATİYE FİNAL SEZONUNDA YAŞANACAKLAR

    Bugüne kadar çıktıkları yolculuklarda kendilerini keşfetmeyi başaran Atiye (Beren Saat) ve Erhan'ı (Mehmet Günsür) şimdi çok daha zor bir serüven bekliyor. Çiftin, geçmişlerine ait tüm sırlara sahip kızları Aden kayıptır.

    Sekiz yıldır kızlarına ulaşmaya çalışan Atiye ve Erhan yıllar sonra onun izini bulurlar. Karanlık güçler korkunç planları için Aden'den faydalanmayı isterken kızına ulaşmaya çalışan Atiye ise, hem onu hem de dünyayı kurtarmak zorundadır. Kızlarının rehberliğinde yeni bir maceraya atılan Atiye ve Erhan geçmiş ve geleceğin tüm sırlarını birlikte çözmeye çalışacaklardır.

    Atiye 2. sezon 1. bölüm: Kendini var olmadığı rahatsız edici yeni bir gerçeklikte bulan Atiye, her şeyin başladığı yerde tanıdık bir simayla karşılaşır.

    Atiye 2. sezon 2. bölüm: Serdar, Atiye'yi izlemesi için Hannah'yı görevlendirir. Atiye, Erhan'ın madencilik işleriyle Serdar arasındaki bağlantıyı öğrenir ve Erhan'ın geçmişinden biriyle tanışır.

    Atiye 2. sezon 3. bölüm: Atiye, Erhan'a Nazım'ın defterini gösterir ve defterde doğurganlık sembolünü görür. Mustafa, Serap'ın geçmişini araştırır. Atiye şaşırtıcı bir gerçeğin farkına varır.

        Atiye 2. sezon 4. bölüm: Ozan'ın kaderi pamuk ipliğine bağlıyken Serdar telaşla Atiye'nin nerede olduğunu bulmaya çalışır. Atiye ise dünyanın geleceğinin kendi ellerinde olduğunu öğrenir.

        Atiye 2. sezon 6. bölüm: Serap, Melek'e bir işaret gönderir. Seher, Atiye'ye Erhan'ın onu hatırlamasına yardımcı olacak yazıtı gösterir. Ancak Atiye'nin yolculuğunu sekteye uğrar.

        Atiye 2. sezon 7. bölüm: Elif'in zamanı tükenirken Serdar, oldukça karanlık olan trajik geçmişini açıklar ve mağaranın girişini göstermesi için Atiye'yi zorlar.

        Atiye 2. sezon 8. bölüm: Hamile kadınların ölümüne ilişkin gerçek dün ışığına çıkar. Atiye'nin yolculuğunu tamamlamasıyla iki paralel gerçeklik birleşir. Ama Atiye bunun için bir bedel öder.

        BEREN SAAT YENİ SEZON AÇIKLAMASI YAPMIŞTI!

        Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat 3. sezon ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye!

        Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."
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        Haberler Televizyon Netflix dizisi Atiye 3.sezon 1. bölüm saat kaçta yayınlanacak? Atiye 3. sezon ne zaman?