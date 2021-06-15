Ayşe İpek, "Kayınpederim ve kayınvalidem kocamı kaçırdı" diyerek Esra Erol'dan yardım istemişti.
Ayşe İpek ve eşi Ayhan İpek bugün Esra Erol'da canlı yayınında karşı karşıya geldi.
Ayşe Hanım gözyaşları içinde kocası Ayhan Bey'den özür diledi. Ancak Ayhan Bey, "Ayşe'den çok korkuyorum, Ayşe beni evden kovdu" diyerek barışmak istemediğini dile getirdi.
Programın ilerleyen dakikalarında gelen ihbarlar ise izleyicileri şoke etti. Telefonla canlı yayına bağlanan tanıklar, ilk eşinin cinsel yolla hastalık kaptığını ve ardından intihar ettiğini açıklayan Ayşe Hanım'ın sözlerini yalanladı.