Ayşe Hanım da ilk eşini oğlunun vurduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben bahçedeydim, benim oğlum vurmuş onu, ben vurmadım. Aralarında bir kavga çıkmış, oğlum vurmuş. Cezaevinde girdi. Bu konu da benim bir suçum yok"