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    • 15.06.2021 19:38
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    ’da şoke eden olay! ‘İlk eşini öldürdü suçu oğluna attı’ iddiası kan dondurdu ikinci eşi ne yapacağını şaşırdı

    Hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan ’da programının bugünkü canlı yayınına hakkında ortaya atılan iddialar damga vurdu. Eşi ile barışmak için Esra Erol programına başvurulan Ayşe Hanım’ın eski eşini öldürüp, suçu çocuğunun üzerine attığı iddia edildi. İşte detaylar…

    ‘İlk eşini öldürdü suçu oğluna attı’ iddiası kan dondurdu!

    Ayşe İpek, "Kayınpederim ve kayınvalidem kocamı kaçırdı" diyerek Esra Erol'dan yardım istemişti.

    Ayşe İpek ve eşi Ayhan İpek bugün Esra Erol'da canlı yayınında karşı karşıya geldi.

    Ayşe Hanım gözyaşları içinde kocası Ayhan Bey'den özür diledi. Ancak Ayhan Bey, "Ayşe'den çok korkuyorum, Ayşe beni evden kovdu" diyerek barışmak istemediğini dile getirdi.

    Programın ilerleyen dakikalarında gelen ihbarlar ise izleyicileri şoke etti. Telefonla canlı yayına bağlanan tanıklar, ilk eşinin cinsel yolla hastalık kaptığını ve ardından intihar ettiğini açıklayan Ayşe Hanım'ın sözlerini yalanladı.

        Ayşe Hanım'ın vefat eden ilk eşinin yeğeni Esra Erol'da programına bağlanarak şöyle konuştu: "İlk eşi kesinlikle söylediği gibi ölmedi. Kadına, kıza giden bir insan değildi. Ayşe Hanım, çocuklarıyla bir oldu ve eşini katletti.

        Kocasının uzaklaştırma kararı vardı, başka bir evde kalıyordu. Yanlarına çağırdılar, defalarca bıçakladılar, ölmediği için pompalı tüfekle vuruyorlar. Daha sonra ise battaniyeye sararak ormanda yakmaya götürüyorlar. O sırada komşulardan birisi görüp jandarmaya haber veriyor. Orada yalan söylemesin. Ayhan Bey de biliyor söyleyemiyor"

        Duydukları karşısında şoke olan Ayhan Bey ise bu yaşananlardan haberdar olmadığını belirterek "Bunları şu an duyuyorum, keşke öğrenmeseydim" ifadelerini kullandı.

            Ayşe Hanım da ilk eşini oğlunun vurduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben bahçedeydim, benim oğlum vurmuş onu, ben vurmadım. Aralarında bir kavga çıkmış, oğlum vurmuş. Cezaevinde girdi. Bu konu da benim bir suçum yok"

            Ayşe Hanım, Esra Erol'un "Kavga sebebi neymiş?" sorusunu da şöyle cevapladı: "Eski eşim kayınpederimi vuracakmış. Kayınpederim de oğluma 'Vur onu' demiş, oğlum da vurmuş. Sonra benim oğlum polisi aramış, kendisini ihbar etmiş. Beni sicilimi inceleyin, benim bir suçum yok"

            Telefonla canlı yayına bağlanan çok sayıda izleyici ise Ayşe Hanım'ın eski kocasını öldürdüğünü ve suçu oğlunun üstlenerek cezaevine girdiğini iddia etti.

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            Haberler Televizyon Esra Erol’da şoke eden olay! ‘İlk eşini öldürdü suçu oğluna attı’ iddiası kan dondurdu ikinci eşi ne yapacağını şaşırdı