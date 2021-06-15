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    • 15.06.2021 10:06
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    Survivor'dan elendi kan kustu hızını alamadı perde arkasını ifşaladı 'hiçbiri şampiyon olmayı hak etmiyor!' Batuhan'ın gazabı...

    'in en flaş isimlerinden biri . Hayatlarımıza Aşk-ı Memnu dizisiyle giren Batuhan Karacakaya, Survivor'in bu sezonunda hem performansıyla hem de girdiği polemiklerle adından söz ettiriyor. Gönüllüler takımından 'yla adı aşk dedikodularına karışan ve sevgili oldukları iddia edilen Batuhan Karacakaya'nın şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösteriliyordu. Ancak gelin görün ki Aleyna Kalaycıoğlu ve ile girdiği potadan çıkamadı ve adaya veda etti. Yarışma sonrası Batuhan, zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

    Survivor'dan elendi kan kustu

    Survivor'dan elendi kan kustu hızını alamadı perde arkasını ifşaladı 'hiçbiri şampiyon olmayı hak etmiyor!' Batuhan'ın gazabı... Survivor'ın şampiyonluk favorilerinden biri olarak gösterilen Batuhan Karacakaya'nın ani vedası tüm izleyicileri şoke etti. Gerek yarışmadaki performansı, gerekse sivri çıkışlarıyla bilinen Batuhan Karacakaya elenmesinin ardından yarışma ile ilgili fikirlerini ve şampiyonluk favorisini açıkladığı bir röportaj yayınlandı. Survivor Batuhan bu röportajda ağzına geleni söyledi. İşte detaylar...

    TV8'in en sevilen programlarından olan Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına geçtiğimiz hafta en az SMS oyu alarak veda eden Batuhan Karacakaya, verdiği röportajda sert açıklamalarda bulundu.

    Aleyna, Ayşe ve Batuhan'ın eleme potasından Batuhan potadan kurtulamamış ve elenen isim olmuştu. Elendikten hemen sonra ise Yaay uygulamasına röportaj veren Batuhan, "Adada kalmayı senden daha az hak ettiğini düşündüğün biri var mı?" sorusuna ise skandal bir yanıt vererek; Survivor adasında yaşanılanları ifşa etmiş oldu.

        Yarışmanın ilk bölümünden veri hem duruşu hem de enerjisiyle; milyonlarca hayran kitlesine ulaşan başarılı yarışmacı Batuhan, Survivor yarışmasına katılmadan hemen önce birçok iş teklifi aldığını fakat Survivor yarışmasında bulunmak istediği için gelen tüm teklifleri reddettiğini de dile getirdi. Peki, kendisine sorulan; "Adada kalmayı senden daha az hak ettiğini düşündüğün biri var mı?" sorusuna nasıl bir yanıt verdi?

        Kırmızı takımda olduğundan beri Mavi takımlarla asla anlaşamayan başarılı yarışmacı; kendisine sorulan "Adada kalmayı senden daha az hak ettiğini düşündüğün biri var mı?" soruya ise "Kırmızı takım gerçekten Survivor'u yaşayan takım.

        Mavi'nin kesinlikle Survivor falan yaşamadı. Mavi takımla birleştikten sonra net bir şekilde anladım. Mesela diyorlar ki, "Hatırlıyor musun? Bir hafta aç kaldık" sözlerini dile getirdi ve devamında şok sözlerini dile getirdi.

            Batuhan; "Bir hafta aç kaldılar diye ağızlarına gelmeyen laf kalmadı. Biz Kırmızı takım olarak 6 hafta aç kaldık ya 6 hafta! Mavi takım mesela ödül kazanınca tabaklarında yemek bırakıyorlardı. Ben asla öyle bir şey yapmadım yapmam. Mavi takımdan gerçekten bunu hak ettiğini düşünmüyorum" sözlerini dile getirdi.

            Batuhan, "Mavi takımdan hiçbir kimse Survivor Şampiyon olmayı hak etmiyor. Bence kesinlikle Kırmızı takımdan birileri bu şampiyonluğu almalı" sözlerini dile getirdi.

            BATUHAN'IN ELENMESİ SONRASINDA SOSYAL MEDYADA YAPTIĞI İLK HAREKET O FOTOĞRAFI SİLMEK OLDU

            Dün akşam yayınlanan ve rekor SMS'in kullanılmasıyla tarihe geçen konsey sonrasında adaya veda eden Batuhan, vedasının ardından ilk olarak yarışmada kazandığı ödül sonrasında Instagram hesabına eklemiş olduğu Murat Ceylan ile beraber tüm Survivor yarışmacılarını içeren fotoğrafı hesabından kaldırdı.
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