Survivor'dan elendi kan kustu hızını alamadı perde arkasını ifşaladı 'hiçbiri şampiyon olmayı hak etmiyor!' Batuhan'ın gazabı... Survivor'ın şampiyonluk favorilerinden biri olarak gösterilen Batuhan Karacakaya'nın ani vedası tüm izleyicileri şoke etti. Gerek yarışmadaki performansı, gerekse sivri çıkışlarıyla bilinen Batuhan Karacakaya elenmesinin ardından yarışma ile ilgili fikirlerini ve şampiyonluk favorisini açıkladığı bir röportaj yayınlandı. Survivor Batuhan bu röportajda ağzına geleni söyledi. İşte detaylar...
TV8'in en sevilen programlarından olan Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına geçtiğimiz hafta en az SMS oyu alarak veda eden Batuhan Karacakaya, verdiği röportajda sert açıklamalarda bulundu.
Aleyna, Ayşe ve Batuhan'ın eleme potasından Batuhan potadan kurtulamamış ve elenen isim olmuştu. Elendikten hemen sonra ise Yaay uygulamasına röportaj veren Batuhan, "Adada kalmayı senden daha az hak ettiğini düşündüğün biri var mı?" sorusuna ise skandal bir yanıt vererek; Survivor adasında yaşanılanları ifşa etmiş oldu.