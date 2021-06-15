Sadakatsiz'e Asya'nın sevgilisi geldi taş üstünde taş bırakmaycak! Çukur Yamaç'ı Volkan'a azap olup yağacak... Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz, kısa bir süre önce sezon finali yaparak tatile ayrılmıştı. Nefes kesen ve bir takım soru işaretleri bırakıp sezon finali yapan Sadakatsiz için kadro çalışmalarına başladı. Pek çok isim şimdiden Sadakatsiz ile anılsa da öyle bir isim ortaya atıldı ki beklenti üst düzeye çıktı. İşte Sadaktsiz'in rengini değiştirecek o iddialar.