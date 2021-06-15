Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 15.06.2021 13:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.06.2021 13:18
    ABONE OL

    'e Asya'nın sevgilisi geldi taş üstünde taş bırakmaycak! Çukur Yamaç'ı Volkan'a azap olup yağacak

    Kanal D ekranlarının bu sezonki en iyi işlerinden biri olan nefesleri kesen bir sezon finaliyle 1.sezonunu tamamladı. Asya ve Derin ölecek mi soruları bir yana, Sadakatsiz izleyicisini bomba gibi bir 2.sezon bekliyor. İzlenme rekorları kıran dizide yeni sezonda yer alacak oyuncular için düğmeye basıldı ve çalışmalar hız kazandı. Kadroya takviye yapılması beklenen Sadakatsiz'le öyle bir isim anıldı ki, duyar duymaz heyecan yaratmaya yetti. O isimde Çukur dizisin Yamaç karakterini canlandıran ve final yaparak ekranlara veda eden .

    Sadakatsiz'e Asya'nın sevgilisi geldi taş üstünde taş bırakmaycak!

    Sadakatsiz'e Asya'nın sevgilisi geldi taş üstünde taş bırakmaycak! Çukur Yamaç'ı Volkan'a azap olup yağacak... Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz, kısa bir süre önce sezon finali yaparak tatile ayrılmıştı. Nefes kesen ve bir takım soru işaretleri bırakıp sezon finali yapan Sadakatsiz için kadro çalışmalarına başladı. Pek çok isim şimdiden Sadakatsiz ile anılsa da öyle bir isim ortaya atıldı ki beklenti üst düzeye çıktı. İşte Sadaktsiz'in rengini değiştirecek o iddialar.

    Başrollerinde Türk televizyonlarının aranan simalarından Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi isimlere yer veren Sadakatsiz dizisinde sezon finali yapılmıştı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline gelen Sadakatsiz dizisinin vedası, şimdi de yeni sezon iddiaları ile konuşulmaya başlandı. Diziden Asya'yı aldatan Volkan, daha sonra Derin ile evlenme kararı almıştı.

    İki yıl kadar Asya'yı ve Ali'yi görmeyen Volkan, Tekirdağ'a taşınarak Asya'nın yanına gitmişti. Bu sırada Derin ve Asya arasındaki gerilim tavan yaptı. Sadakatsiz dizisinin yeni bölümlerinde neler yaşanacağı şimdiden merak konusu olurken, Aras Bulut İynemli iddiası ortalığı fena halde karıştırdı.


        İzlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'de şimdiden yeni sezon çalışmaları başladı. Farklı senaryosu ve başarılı oyunculuk performansları ile göz dolduran Sadakatsiz dizisinde yeni sezon için birbirinden ilginç oyuncuların isimleri konuşulmaya başlandı.

        Bunlar arasında Çukur dizisinin bitmesinin ardından milyonları gözyaşları içinde bırakan Aras Bulut İynemli de vardı. Bu iddialar hem Sadakatsiz izleyicilerini hem de yakışıklı oyuncunun hayranlarını heyecanlandırmaya yetti.

        Çukur dizisinde Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli'nin yeni sezonda Sadakatsiz dizisine dahil olacağı ve Asya'nın yeni aşkı olarak kendine yer bulacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

            Milyonların sevgilisi haline gelen yakışıklı oyuncunun bu iddialara sessiz kalması ve reddetmemesi de sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Seyircinin ağzını açıkta bırakan gelişmeler yaşanırken Aras Bulut İynemli'nin Derin'in eski sevgilisi olarak oyuncu kadrosuna dahil edileceği iddia edildi.

            Bazı izleyiciler, Yamaç karakteri ile özdeşleşen Aras Bulut İynemli'nin Sadakatsiz dizisine yakışmayacağını söyleyen yorumlarda bulundu. Yakışıklı oyuncunun hayranları ise yeni sezonda bu iddiaların gerçekleşmesini dört gözle beklediklerini söyledi.

            Kanal D ekranlarından yayınlanıp izlenme rekorları kıran Sadakatsiz dizisinin yapımcısı olan Medyapım şirketinden ve Aras Bulut İynemli'den bu konu hakkında henüz net bir açıklama gelmedi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İşte CHP’nin ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı!
            Haberler Televizyon Sadakatsiz'e Asya'nın sevgilisi geldi taş üstünde taş bırakmaycak! Çukur Yamaç'ı Volkan'a azap olup yağacak