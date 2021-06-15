Sadakatsiz'e Asya'nın sevgilisi geldi taş üstünde taş bırakmaycak! Çukur Yamaç'ı Volkan'a azap olup yağacak... Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz, kısa bir süre önce sezon finali yaparak tatile ayrılmıştı. Nefes kesen ve bir takım soru işaretleri bırakıp sezon finali yapan Sadakatsiz için kadro çalışmalarına başladı. Pek çok isim şimdiden Sadakatsiz ile anılsa da öyle bir isim ortaya atıldı ki beklenti üst düzeye çıktı. İşte Sadaktsiz'in rengini değiştirecek o iddialar.
Başrollerinde Türk televizyonlarının aranan simalarından Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi isimlere yer veren Sadakatsiz dizisinde sezon finali yapılmıştı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline gelen Sadakatsiz dizisinin vedası, şimdi de yeni sezon iddiaları ile konuşulmaya başlandı. Diziden Asya'yı aldatan Volkan, daha sonra Derin ile evlenme kararı almıştı.
İki yıl kadar Asya'yı ve Ali'yi görmeyen Volkan, Tekirdağ'a taşınarak Asya'nın yanına gitmişti. Bu sırada Derin ve Asya arasındaki gerilim tavan yaptı. Sadakatsiz dizisinin yeni bölümlerinde neler yaşanacağı şimdiden merak konusu olurken, Aras Bulut İynemli iddiası ortalığı fena halde karıştırdı.