Final yapacak iddiaları seyirciyi üzmüştü! Güzel gelişme yürekleri ferahlattı! Menajerimi Ara yaz boyunca... Başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman ve Ahsen Eroğlu gibi ünlü isimlerin yer aldığı Menajerimi Ara dizisinin ekranlardaki macerası için karar verildi. Son aylarda dizinin final yapıp yapmayacağı hayranlarının merak ettiği konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyordu. Bir süre önce kulislerde konuşulan iddialara göre Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon onayı alamadığı iddia edilmişti. Bu söylentiler herkesi şaşırtmış ve gözler yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Seyirciler Star TV'den ve dizinin yapımcı şirketi Ay Yapım'dan yapılacak açıklamaya odaklanmıştı. Ancak kulislerde son konuşulan iddialar izleyicilerin yüzünü güldürecek.

FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kulislerde son konuşulan iddialara göre Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon onayı alamadığı iddia edilmişti. Ancak bu iddialar doğrulanmamıştı.