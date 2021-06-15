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    • 15.06.2021 15:40
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    Final yapacak iddiası seyirciyi üzmüştü! Güzel gelişme yürekleri ferahlattı! yaz boyunca...

    Bu sezon pek çok dizi final yaptı ve 'nin sevilen yapımı 'nın bu sezonki akıbeti belli oldu. Kulislerde Menajerimi Ara dizisiyle ilgili konuşulanlar izleyicilerini mutlu edecek. Bugüne kadar onlarca ünlü ismi kadrosunda ağırlayan Menajerimi Ara'yla ilgili geçtiğimiz haftalarda konuşulan final iddiaları izleyicilerini üzmüştü. Hatta Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon için onay alamadığı ve gelecek sezon ekranlarda yer almayacağı söylenmişti. Ancak son kulis bilgileri bu iddialara ters köşe yapar nitelikte geldi. Menajerimi Ara dizisinin yayıncı kuruluş ve yapım şirketinin aldığı karara göre yaz aylarında da macerasına devam edecek.

    takvim.com.tr
    O dizi hakkında flaş karar!

    Final yapacak iddiaları seyirciyi üzmüştü! Güzel gelişme yürekleri ferahlattı! Menajerimi Ara yaz boyunca... Başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman ve Ahsen Eroğlu gibi ünlü isimlerin yer aldığı Menajerimi Ara dizisinin ekranlardaki macerası için karar verildi. Son aylarda dizinin final yapıp yapmayacağı hayranlarının merak ettiği konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyordu. Bir süre önce kulislerde konuşulan iddialara göre Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon onayı alamadığı iddia edilmişti. Bu söylentiler herkesi şaşırtmış ve gözler yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Seyirciler Star TV'den ve dizinin yapımcı şirketi Ay Yapım'dan yapılacak açıklamaya odaklanmıştı. Ancak kulislerde son konuşulan iddialar izleyicilerin yüzünü güldürecek.

    FİNAL Mİ YAPIYOR?

    Kulislerde son konuşulan iddialara göre Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon onayı alamadığı iddia edilmişti. Ancak bu iddialar doğrulanmamıştı.

    Ay Yapım imzalı dizinin gelecek sezon ekranlarda olup olmayacağı konusunda heyecan sürüyordu ve beklenen olacak. Bilindiği üzere kanalların yaz dizisi hazırlıkları devam ediyor.

    Star TV yaz sürecinde Menajerimi Ara dizisinin daha iyi sonuçlar alabileceğini düşündü. Kulislerde son dönemlerde yer alan bilgilere göre böylece dizinin yaz aylarında da devam edeceği konuşuluyor.

        Ego Ajans çalışanları, Dicle'nin kovulduğu haberi ile şok olurken Kıraç, Ceyda'nın bu kararı sonucu deliye döner. Ceyda'nın bu tavrına tahammül edemeyen Kıraç, Çınar ve Peride ile Ceyda'dan kurtulmak için yeni bir plan yapar.

        Bu plan doğrultusunda menajerler Dicle'nin kovulmasının ardından Feris'in oyuncularını bölüşmek isterler ancak hiçbir şey istedikleri gibi gitmez. Çünkü Ceyda'nın onlara karşı verdiği savaşta pes etmek gibi bir niyeti yoktur.

        Bununla beraber Çınar ve Jülide'nin eskiden sevgili olduğunu öğrenen Arzu, büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Barış'ın ise Aydın'ın borçlandığı otelci adamla başı hala derttedir.

            Ego Ajans'tan ayrıldığı duyulan Dicle'nin ise üstüne yeni iş teklifleri yağmaya başlar. Dicle'nin oyuncusu Fırat'ın sette Ceyda'nın oyuncusu Görkem'e saldırması Dicle ve Ceyda arasındaki iplerin bir kez daha gerilmesine sebep olur.

            Fırat'ın geride bıraktığı alkol probleminin yeniden nüksetmesinden şüphelenen Dicle, ne yapacağını bilemez. Öte yandan Barış, Aydın'ın başına açtığı bela yüzünden hiç istemediği bir durumla karşı karşıya kalır.
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