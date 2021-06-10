Bir Zamanlar Kıbrıs Erenköy nerede? Erenköy savaşları nedir?

BİR ZAMANLAR KIBRIS ERENKÖY NEREDE?

Erenköy Kıbrıs'ta yer almaktadır. Erenköy veya Koççina (Yunanca: Κόκκινα / Kokkina), Kıbrıs adasında, sivil nüfusa sahip olmayan bir köydür.

De jure olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Lefkoşa kazasına, de facto olarak ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lefke ilçesine bağlıdır.