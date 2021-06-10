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    • Televizyon
    • 10.06.2021 21:41
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    • 10.06.2021 21:41
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    Erenköy nerede? nedir?

    Erenköy nerede? arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Perşembe akşamları yayınlanıyor. Dizide, Erenköy ise gündem oldu. Peki; nerede? İşte cevabı!

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Kıbrıs Erenköy nerede? Erenköy savaşları nedir?

    Erenköy savaşları nedir? Bir Zamanlar Kıbrıs Erenköy nerede? Erenköy Kıbrıs'ta yer almaktadır. Erenköy veya Koççina (Yunanca: Κόκκινα / Kokkina), Kıbrıs adasında, sivil nüfusa sahip olmayan bir köydür. Perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs Erenköy nerede sorusunun yanıtı haberimizde...

    BİR ZAMANLAR KIBRIS ERENKÖY NEREDE?

    Erenköy Kıbrıs'ta yer almaktadır. Erenköy veya Koççina (Yunanca: Κόκκινα / Kokkina), Kıbrıs adasında, sivil nüfusa sahip olmayan bir köydür.

    De jure olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Lefkoşa kazasına, de facto olarak ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lefke ilçesine bağlıdır.

    ERENKÖY SAVAŞLARI NEREDE?

    Erenköy Direnişi, 1964 yılında Kıbrıs'ın Erenköy (Koççina) bölgesinde Türk Mukavemet Teşkilatına (TMT) mensup Kıbrıs Türkleri ile Millî Muhafız Ordusuna (MMO) mensup Kıbrıs Rumları arasında meydana gelen çatışmalar.
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