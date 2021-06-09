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    • Televizyon
    • 09.06.2021 18:49
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    • 09.06.2021 18:49
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    'da beklenen yüzleşme! İki aile darmaduman oldu pişkin açıklamalar izleyicileri çileden çıkardı

    ’nin ilgiyle takip edilen programı ’da işlediği konularla milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Esra Erol’un sunumuyla ekran gelen programa son olarak Nevşehir’den gelen ’ın anlattıkları damga vurdu. Dün yayınlanan bölümde eşi ’ın kendisini ve engelli çocuğunu geride bırakarak yakın arkadaşı ’le kaçtığını belirten Ayşe Hanım, boşanmak istediğini dile getirerek n yardım istedi. Ayşe Hanım bugün ise eşi Bayram Baş ve Fatma Gültekin’le canlı yayında yüzleşti. İşte detaylar…

    Esra Erol'da beklenen yüzleşme!

    Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programına başvuran Ayşe Baş, eşi Bayram Baş'ın kendisini ve engelli çocuğunu geride bırakarak yakın arkadaşı Fatma Gültekin'le kaçtığını belirtmişti. Esra Erol'dan ve ekibinden yardım isteyen Ayşe Hanım'ın anlattıkları izleyicileri şoke etmişti.

    Programda anlattıklarıyla herkesi şoke eden Ayşe Hanım, şu ifadeleri kullanmıştı: "Engelli çocuğum var. Fatma Hanım'ın da eşi yatalak. Trafik kazasından sonra felç kaldı. Aralarında bir şeyler olduğunu sezdim ama konduramadım.

    İstanbul'a gittikleri yönünde tanıdıklardan telefon aldım. Çocuğumun eğitimiyle ilgilenirken eşim Bayram Baş, Fatma Gültekin ile kaçtı"

        Ayşe Hanım, bugünkü canlı yayında ise eşi Bayram Baş ve Fatma Gültekin'le yüzleşti. Milyonların merakla beklediği yüzleşmede Bayram Baş ve Fatma Gültekin'in açıklamaları izleyicileri çileden çıkardı.

        Bayram Bey, eşinden zaten boşanmak istediğini ancak Ayşe Hanım'ın kendisinden bilezik istediğini iddia ettiğini söyledi.

        Ayşe Hanım'ın talepleri yüzünden boşanmanın gerçekleşmediğini belirten Bayram Bey, ayrılmak istemesinin ve Fatma Hanım'la aşk yaşamasının nedenini ise eşinin Nevşehir'den köye taşınmaması olarak gösterdi.

            Bayram Bey'in yaşananların suçlusu olarak göstermeye çalıştığı Ayşe Hanım ise bakıma muhtaç bir çocuğu olduğu için köye gidemediğini belirtti.

            Ayşe Hanım, Nevşehir'de çocuğunun eğitiminin devam ettiği ve annesinin yanındayken yemekleri ondan aldığını söyledi.

            Öte yandan Bayram Bey, Fatma Hanım ile 3 aydır ilişkisi olduğunu belirtti ancak Ayşe Hanım ise 5 ay olduğunu yineledi.

                FATMA HANIM KAYINPEDERİ İLE KARŞI KARŞIYA!
                Programın ilerleyen dakikalarında ise trafik kazasından sonra felç kalan engelli eşini bırakarak Bayram Baş ile kaçan Fatma Hanım, kayınpederi İsmet Bey ile karşı karşıya geldi.

                Sinirlerine hakim olamayan İsmet Bey, "Utanmadan benim felçli oğlumun sana şiddet uyguladığını iddia ettin" diyerek Fatma Hanım'a isyan etti. Fatma Hanım'ın eşini dövdüğünü öne süren İsmet Bey, "Yüzde 95 engelli oğlumu nasıl döversin" diyerek hesap sordu.

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                Haberler Televizyon Esra Erol'da beklenen yüzleşme! İki aile darmaduman oldu pişkin açıklamalar izleyicileri çileden çıkardı