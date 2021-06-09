Programda anlattıklarıyla herkesi şoke eden Ayşe Hanım, şu ifadeleri kullanmıştı: "Engelli çocuğum var. Fatma Hanım'ın da eşi yatalak. Trafik kazasından sonra felç kaldı. Aralarında bir şeyler olduğunu sezdim ama konduramadım.