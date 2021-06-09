Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programına başvuran Ayşe Baş, eşi Bayram Baş'ın kendisini ve engelli çocuğunu geride bırakarak yakın arkadaşı Fatma Gültekin'le kaçtığını belirtmişti. Esra Erol'dan ve ekibinden yardım isteyen Ayşe Hanım'ın anlattıkları izleyicileri şoke etmişti.
Programda anlattıklarıyla herkesi şoke eden Ayşe Hanım, şu ifadeleri kullanmıştı: "Engelli çocuğum var. Fatma Hanım'ın da eşi yatalak. Trafik kazasından sonra felç kaldı. Aralarında bir şeyler olduğunu sezdim ama konduramadım.
İstanbul'a gittikleri yönünde tanıdıklardan telefon aldım. Çocuğumun eğitimiyle ilgilenirken eşim Bayram Baş, Fatma Gültekin ile kaçtı"