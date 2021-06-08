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    • 08.06.2021 12:06
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    'nın final tarihi belli oldu kutlama yapıldı ama milyonlara dert oldu! Çukurova efsanesi 100 bölüm sonra...

    Perşembe akşamlarının tartışmasız lideri 'nın final tarihi belli oldu bu da milyonların içine dert oldu. Eylül 2018'den bu yana ekranlarında seyirciyle buluşan, oyuncu kadrosunda , , , , , , gibi isimleri bulunduran Bir Zamanlar Çukurova  10 Haziran Perşembe günü yayınlanacak 100’üncü bölümüyle dalya diyecek. Bunun kutlaması yapıldı ancak diğer bir yandan da Çukurova'nın final tarihi de belli oldu. İşte detaylar...

    Bir Zamanlar Çukurova'nın final tarihi belli oldu

    Bir Zamanlar Çukurova'nın final tarihi belli oldu kutlama yapıldı ama milyonlara dert oldu! Çukurova efsanesi 100 bölüm sonra... Perşembe akşamları atv ekranında yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, 'Bir Zamanlar Çukurova' 10 Haziran Perşembe günü yayınlanacak 100'üncü bölümüyle dalya diyecek. Öte yandan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin final tarihi belli oldu. Uzun süredir konuşulan dizinin final yapacağı iddiaları sosyal medyanın da en çok tartışılan konuları arasında yer aldı.

    Geniş bir izleyici kitlesi bulunan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sezon finali yapacağı iddiaları sosyal medyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. ATV ekranlarının en sevilen yapımlarından olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 100. bölümde final yapılacağı iddiası giderek yüksek perdeden konuşulmaya başlandı.

    Başrollerinde Türk televizyonlarının sevilen yüzlerinden Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Hilal Altınbilek, Hande Soral gibi birbirinden başarılı oyunculara yer veren dizide final heyecanı izleyicileri de sardı.

        Hünkar Yaman ve Yılmaz karakterlerinin ölümünden sonra senaryosu değiştirilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha artık eskiyi unutup Demir'e aşık olmaya başlamıştı.

        Demir ise Ümit ile yeni bir aşka yelken açınca Züleyha, Ümit'in olduğunu ve Demir'le ilişkisi olduğunu bir anda öğrenmesiyle büyük bir şok geçirmişti. Züleyha tüm bunları öğrenince önce Ümit'le yüzleşmiş daha sonra ise çocuklarını ve eşyalarını alarak şehri terk etmişti.



        ATV ekranlarından yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde final bölümünde neler olacağı merak konusu haline gelmişken, sosyal medyada yapılan paylaşımlar dikkat çekti. Bir Zamanlar Çukurova set ekibi ve oyuncular, sevilen dizide 100. bölüme gelinmesi sebebiyle kutlama yaptı.

            SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ

            Her bölümüyle seyircisine ayrı bir heyecan yaşatmayı başaran Bir Zamanlar Çukurova dizisinin final bölümü belli oldu. Sezon finali yaparak ekranlara veda edeceği açıklanan dizinin 102. Bölümde ara vereceği öğrenildi.

            Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda 100. bölüm için kutlamalar yapıldı. Başarılı oyunculuk performansları ile dikkati çeken dizide 100 bölüm için tüm oyuncular ve set çalışanları tam 700 gün emek vermişlerdi.

            Bu emeğin karşılığını kutlayarak almak isteyen çalışanlar Bir Zamanlar Çukurova setinden güzel görüntülerin çıkmasına neden oldu.
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            Haberler Televizyon Bir Zamanlar Çukurova'nın final tarihi belli oldu kutlama yapıldı ama milyonlara dert oldu! Çukurova efsanesi 100 bölüm sonra...