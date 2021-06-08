Demir ise Ümit ile yeni bir aşka yelken açınca Züleyha, Ümit'in olduğunu ve Demir'le ilişkisi olduğunu bir anda öğrenmesiyle büyük bir şok geçirmişti. Züleyha tüm bunları öğrenince önce Ümit'le yüzleşmiş daha sonra ise çocuklarını ve eşyalarını alarak şehri terk etmişti.