Bir Zamanlar Çukurova'nın final tarihi belli oldu kutlama yapıldı ama milyonlara dert oldu! Çukurova efsanesi 100 bölüm sonra... Perşembe akşamları atv ekranında yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, 'Bir Zamanlar Çukurova' 10 Haziran Perşembe günü yayınlanacak 100'üncü bölümüyle dalya diyecek. Öte yandan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin final tarihi belli oldu. Uzun süredir konuşulan dizinin final yapacağı iddiaları sosyal medyanın da en çok tartışılan konuları arasında yer aldı.
Geniş bir izleyici kitlesi bulunan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sezon finali yapacağı iddiaları sosyal medyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. ATV ekranlarının en sevilen yapımlarından olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 100. bölümde final yapılacağı iddiası giderek yüksek perdeden konuşulmaya başlandı.
Başrollerinde Türk televizyonlarının sevilen yüzlerinden Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Hilal Altınbilek, Hande Soral gibi birbirinden başarılı oyunculara yer veren dizide final heyecanı izleyicileri de sardı.