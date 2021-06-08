Masumlar Apartman'ı 'sen gidersen o var' dedi kolları sıvadı! Dizinin İnci'si Farah Zeynep Abdullah gidiyor Fahriye Evcen geliyor... TRT1'de izleyeci karşısına çıkan Masumlar Apartmanı dizisinde Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılığı sonrası Fahriye Evcen iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Uzun süredir dizi setlerinden uzak olan Fahriye Evcen'in fenomen diziye katılacağı ve Ceylan karakterini oynayacağı öne sürüldü. Bu iddialar hakkında tüm gerçekler ortaya çıktı. İşte detaylar...