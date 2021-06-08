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    • Televizyon
    • 08.06.2021 11:40
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    • 08.06.2021 11:40
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    'ı 'sen gidersen o var' dedi kolları sıvadı! Dizinin İnci'si gidiyor geliyor

    Başrollerinde , , ve gibi isimlerin yer aldığı dizisinden, İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, iddialara göre setin çok yoğun geçmesinden dolayı sağlığını etkilediğini dile getirmiş ve yapımcıdan izin alarak yeni sezonda olmayacağını aktarmıştı. İnci karakterinin vedasının etkileri henüz dinmemişken bomba bir iddia kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Sezon finaline hazırlanan ı dizisi, şimdi ise yeni sezonda diziye ünlü oyuncu ’in katılacağı iddialarıyla çok konuşuldu. Ve sonunda gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

    Masumlar Apartman'ı 'sen gidersen o var' dedi kolları sıvadı!

    Masumlar Apartman'ı 'sen gidersen o var' dedi kolları sıvadı! Dizinin İnci'si Farah Zeynep Abdullah gidiyor Fahriye Evcen geliyor... TRT1'de izleyeci karşısına çıkan Masumlar Apartmanı dizisinde Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılığı sonrası Fahriye Evcen iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Uzun süredir dizi setlerinden uzak olan Fahriye Evcen'in fenomen diziye katılacağı ve Ceylan karakterini oynayacağı öne sürüldü. Bu iddialar hakkında tüm gerçekler ortaya çıktı. İşte detaylar...

    TRT 1 ekranlarında, Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" isimli kitabının "Çöp Apartman" bölümünden uyarlanarak ekranlara gelen Masumlar Apartmanı dizisi, ilk sezonunu tamamlamak üzere.

    Dizi şu ana kadar 36 bölümü geride bıraktı ve yarın akşam ekranlara gelecek olan 37. bölümüyle birlikte Masumlar Apartmanı dizisi sezon finali yaparak ekranlara ara verecek. Dizi, OGM Pictures imzası ile ekranlara geliyor ve dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali oturuyor.

        Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu ikilisinin kaleme aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu isimleri yer alıyor. Bir sezon boyunca çok büyük başarılara imza atan Masumlar Apartmanı dizisi, ekranlara geldiği her yeni bölüm ile milyonları da ekran başına kilitlemeyi başardı.

        Sevilen dizi, şimdilerde ise "İnci" karakterini canlandıran başarılı ve güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılmak istemesiyle gündemde. Ancak ortaya atılan yeni iddialara göre dizinin yeni sezonunda hikayeye eklenecek olan "Ceylan" karakteri için diziye Fahriye Evcen katılacak.

        FAHRİYE EVCEN MASUMLAR APARTMANI'NA MI KATILIYOR?

        Masumlar Apartmanı dizisinde yarın akşam sezon finali heyecanı yaşanacak. Geçtiğimiz günlerde, Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ağır dramatik sahnelerin yoğunluğundan dolayı yaşadığı yorgunluk sebebiyle ayrılmak istemesi gündeme gelmişti.

            Dizinin ikinci sezonunda İnci'nin olması beklenmiyor ve İnci'nin hikayeden ölerek ayrılacağı tahmin ediliyor. Sevilen dizi bu tahminler ile şimdiden izleyicilerini hüzünlendirdi.

            Ancak diziye ikinci sezonda "Ceylan" karakteri olarak katılacağı iddia edilen ve uzun zamandır televizyon ekranlarında boy göstermeyen Fahriye Evcen'in katılacağı iddiaları, izleyicileri heyecanlandırdı.

            GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

            Bu iddianın sahte bir sosyal medya hesabından atıldığı ortaya çıktı. Evcen'in dizi için hiçbir görüşme yapmadığı ve iddianın açılan bir fake bir adresten yayıldığı öğrenildi.

                Üstelik bu fake hesap haberin kaynağı olduğu iddia edilen Birsen Altuntaş adına açılmış sahte bir hesap. Kısa sürede yayılan tweet ekran görüntüsü binlerce kez paylaşıldı. Ancak hesap Birsen Altuntaş'a ait hesap değildi.
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