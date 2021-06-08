Masumlar Apartman'ı 'sen gidersen o var' dedi kolları sıvadı! Dizinin İnci'si Farah Zeynep Abdullah gidiyor Fahriye Evcen geliyor... TRT1'de izleyeci karşısına çıkan Masumlar Apartmanı dizisinde Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılığı sonrası Fahriye Evcen iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Uzun süredir dizi setlerinden uzak olan Fahriye Evcen'in fenomen diziye katılacağı ve Ceylan karakterini oynayacağı öne sürüldü. Bu iddialar hakkında tüm gerçekler ortaya çıktı. İşte detaylar...
TRT 1 ekranlarında, Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" isimli kitabının "Çöp Apartman" bölümünden uyarlanarak ekranlara gelen Masumlar Apartmanı dizisi, ilk sezonunu tamamlamak üzere.
Dizi şu ana kadar 36 bölümü geride bıraktı ve yarın akşam ekranlara gelecek olan 37. bölümüyle birlikte Masumlar Apartmanı dizisi sezon finali yaparak ekranlara ara verecek. Dizi, OGM Pictures imzası ile ekranlara geliyor ve dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali oturuyor.