Öner Erkan hasta mı? Çukur Selim sağlık durumu nasıl? Öner Erkan hastalığı ne?

ÖNER ERKAN HASTA MI?

Çukur final bölümüne damga vuran isimler arasında yer alan Selim Koçavalı karakteriyle Öner Erkan'da geldi.

Öner Erkan hayranları başarılı sanatçıyı saçlarını kazıtmış ve şapka takmış görünce üzüldü. Ancak bu üzüntü kısa sürdü. Öner Erkan'ın hasta olmadığı ve yeni bir proje için saçlarını kazıttığı öğrenildi.