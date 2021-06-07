Öner Erkan hasta mı? Çukur Selim sağlık durumu nasıl? Öner Erkan hastalığı ne?

Öner Erkan hasta mı? Çukur Selim Öner Erkan hastalığı ne? Çukur dizisinde Selim'e hayat veren Öner Erkan'ı görenler şaşırdı. Erkan'ın saçlarını kazıtması ve zayıflaması nedeniyle, Öner Erkan hasta mı sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İşte, Çukur Öner Erkan hakkında merak edilen bilgiler!
ÖNER ERKAN HASTA MI?
Çukur final bölümüne damga vuran isimler arasında yer alan Selim Koçavalı karakteriyle Öner Erkan'da geldi.
Öner Erkan hayranları başarılı sanatçıyı saçlarını kazıtmış ve şapka takmış görünce üzüldü. Ancak bu üzüntü kısa sürdü. Öner Erkan'ın hasta olmadığı ve yeni bir proje için saçlarını kazıttığı öğrenildi.
ÖNER ERKAN KİMDİR?
Öner Erkan 4 Ocak 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Türk oyuncu Öner Erkan 15-16 yaşlarında aldığı oyunculuk kursuyla tiyatroya ilk adımını attı. Erkan 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümünden 2002 yılında mezun oldu.
Bahçeşehir Üniversitesinde yüksek lisans yaptı. Oyuncunun ilk televizyon deneyimi TRT'de sunduğu bir çocuk programı ile gerçekleşti. 2002-2004 yılları arasında İstanbul Şehir Tiyatrosunda iki sezon dansçı olarak çalıştı. 2004 yılında ise Oyun Atölyesine girdi. Bornova Bornova filmindeki rolüyle Altın Portakal'da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.
Yalan Dünya adlı dizide Bora adlı karakteri canlandırmıştır. Öner Erkan şu an hala Çukur adlı dizide Selim Koçovalı adlı karakteri canlandırıyor.