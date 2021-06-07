Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 07.06.2021 12:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.06.2021 12:36
    ABONE OL

    'nın ayarlarıyla oynadı dengeler altüst oldu! Final bölümü için son karar verdi beklenen gelenden farklı

    ekranlarında izleyici karşısına çıkan, başrolünde 'nın yer aldığı dizisi sezonun flaş dizilerinden biri oldu. 'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda, bir psikiyatri kliniğine gelen hastaların hikayelerinin derlendiği, sıradışı senaryosuyla dikkat çeken bir iş oldu. Yaz döneminin gelmesiyle her dizi gibi sezon finali yapması beklenen Kırmızı Oda için TV 8'den flaş bir karar geldi. Kırmızı Oda'nın senaryosu değişiyor. Bakalım izleyiciler bu değişiklikten memnun kalacak mı?

    TV 8 Kırmızı Oda'nın ayarlarıyla oynadı dengeler altüst oldu!

    TV 8 Kırmızı Oda'nın ayarlarıyla oynadı dengeler altüst oldu! Final bölümü için son karar verdi beklenen gelenden farklı... Son dönemin en çok takip edilen yapımlarından biri olan Kırmızı Oda'nın sezon finali beklenirken işler değişti. Dizinin yayın haklarını elinde bulunduran TV 8'den çıkan flaş karar sonrası Kırmızı Oda'da dengeler altüst oldu. Bu değişiklik sonrası Kırmızı Oda'nın izleyicisinin nasıl bir reaksiyon vereceği ise merak konusu oldu. İşte o kararın detayları...

    Başrollerinde Binnur Kaya'nın yer aldığı ve şimdilerde Erkan Petekkaya ve Yiğit Özşener gibi sevilen isimlerin konuk oyuncu olarak yer aldığı Kırmızı Oda dizisi izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. TV8 ekranlarından yayınlanan dizide izleyicileri şok eden bir gelişme daha yaşandı.

    Normal şartlar altında önümüzdeki günlerde Kırmızı Oda dizisinin sezon finali yaparak tatile çıkması bekleniyordu. Yayın hayatına başladığı günden beri büyük bir ilgiyle takip edilen yapım Cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

        Milyonları ekran başına kilitleyen Kırmızı Oda dizisi de diğer sezon dizileri gibi yaz döneminde ekranlarda yer almayacak. Şimdilerde televizyon ekranlarında birçok dizi sezon finali yaparken reyting rekorlarını alt üst eden Kırmızı Oda'da bu furyaya katıldı.



        Geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ve etkileyici senaryosu ile heyecanla takip edilen Kırmızı Oda dizisinde final bölümü hakkında hiç hesapta olmayan bir gelişme yaşandı. Normal şartlar altında yaz sezonuna girilmesi sebebiyle Kırmızı Oda dizisinin de çok kısa bir süre içinde sezon finali vermesi ve oyuncuların tatile çıkmaları bekleniyordu.

        Ancak diziye olan yoğun ilginin aralıksız devam etmesi sonucunda dizinin yayın haklarını elinde bulunduran TV8 kanalından yeni bir karar verildiği ortaya çıktı. Bu kararın ardından tüm balanslar değişti ve dizi severler son gelişmelerden sonra büyük şaşkınlık yaşadı.

            Uzun bir süredir reyting rekorları kıran Kırmızı Oda dizisinin 41. bölüme geldiğinde sezon finali yapıp yaz dönemine geçeceği konuşuluyordu. Ancak TV8 ekibinin aldığı karar sonrasında dizinin final tarihi bir bölüm daha uzatıldı.

            Dengeleri alt üst eden bu gelişmeye göre ekranların sevilen yapımı Kırmızı Oda dizisi 41 yerine 42. bölüm ile hayranlarına veda edecek. Binnur Kaya ve dizinin diğer sevilen oyuncuları, sezon finalinden sonra tatile çıkarak yeni yayın dönemi için çekimlere yeniden başlayacak.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bakan Dönmez müjdeledi: İlave rezervler bulabiliriz
            Haberler Televizyon TV 8 Kırmızı Oda'nın ayarlarıyla oynadı dengeler altüst oldu! Final bölümü için son karar verdi beklenen gelenden farklı