TV 8 Kırmızı Oda'nın ayarlarıyla oynadı dengeler altüst oldu! Final bölümü için son karar verdi beklenen gelenden farklı... Son dönemin en çok takip edilen yapımlarından biri olan Kırmızı Oda'nın sezon finali beklenirken işler değişti. Dizinin yayın haklarını elinde bulunduran TV 8'den çıkan flaş karar sonrası Kırmızı Oda'da dengeler altüst oldu. Bu değişiklik sonrası Kırmızı Oda'nın izleyicisinin nasıl bir reaksiyon vereceği ise merak konusu oldu. İşte o kararın detayları...
Başrollerinde Binnur Kaya'nın yer aldığı ve şimdilerde Erkan Petekkaya ve Yiğit Özşener gibi sevilen isimlerin konuk oyuncu olarak yer aldığı Kırmızı Oda dizisi izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. TV8 ekranlarından yayınlanan dizide izleyicileri şok eden bir gelişme daha yaşandı.
Normal şartlar altında önümüzdeki günlerde Kırmızı Oda dizisinin sezon finali yaparak tatile çıkması bekleniyordu. Yayın hayatına başladığı günden beri büyük bir ilgiyle takip edilen yapım Cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi olmayı başardı.