TV 8 Kırmızı Oda'nın ayarlarıyla oynadı dengeler altüst oldu! Final bölümü için son karar verdi beklenen gelenden farklı... Son dönemin en çok takip edilen yapımlarından biri olan Kırmızı Oda'nın sezon finali beklenirken işler değişti. Dizinin yayın haklarını elinde bulunduran TV 8'den çıkan flaş karar sonrası Kırmızı Oda'da dengeler altüst oldu. Bu değişiklik sonrası Kırmızı Oda'nın izleyicisinin nasıl bir reaksiyon vereceği ise merak konusu oldu. İşte o kararın detayları...