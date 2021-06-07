Kanal D'de bir devir kapanıyor 15 yıllık Arka Sokaklar'ı tek kalemde silip attı! Artık ekranlarda olmayacak acı veda... Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladığı 2006 yılından bu yana hem önemli bir izleyici kitlesi yakalayan hem de istikrarı nedeniyle en uzun süre ekranda kalan diziler sıralamasına giren Arka Sokaklar'da şaşırtan bir ayrılık yaşanıyor. Bunca yıla rağmen reytinglerde de zirveden inmeyen Arka Sokaklar'da bu sezon sonu bir yaprak dökümü yaşanacak. Kesintisiz olarak 2006 yılından bu yana Arka Sokaklar kadrosunda yer alan 2 isim diziye veda ediyor.
Türk televizyon tarihin en uzun soluklu televizyon yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisinde izleyicilere büyük şok! Kanal D ekranlarının unutulmaz dizisi Arka Sokaklar'dan gelen peş peşe ayrılık haberleri karşısında seyirciler neye uğradığını şaşırdı.
Tam 15 yıldır Kanal D ekranlarından izleyicilerle buluşan uzun soluklu dizide Onur Bay'ın ayrılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Sosyal medyada büyük tartışma konusu olan bu ayrılığın ardından bir başka eski oyuncu Yüsra Geyik'in de Arka Sokaklar dizisine veda edeceği öğrenildi.