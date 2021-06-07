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    • 07.06.2021 14:08
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    • 07.06.2021 14:08
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    'de bir devir kapanıyor 15 yıllık 'ı tek kalemde silip attı! Artık ekranlarda olmayacak acı veda

    İlk olarak 31 Temmuz 2006 günü izleyici karşısına çıkan ve o gün bugündür ekranlarındaki yerini koruyan, bunca yıla rağmen reytinglerin zirvesinde de yer almayı başaran , son dönemlerde büyük bir dönüşüm geçiriyor. Bunca yıllık yayın hayatı boyunca kadrosuna pek çok oyuncunun girip çıktığı, pek çok kişiyi de şöhrete kavuşturan Arka Sokaklar şu sıralar büyük bir kırılmanın eşiğinde. Tam 15 yıldır Arka Sokaklar kadrosunda yer alan 2 isim diziye veda ediyor. İşte detaylar.

    Arka Sokaklar'ı tek kalemde silip attı! Artık ekranlarda olmayacak acı veda

    Kanal D'de bir devir kapanıyor 15 yıllık Arka Sokaklar'ı tek kalemde silip attı! Artık ekranlarda olmayacak acı veda... Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladığı 2006 yılından bu yana hem önemli bir izleyici kitlesi yakalayan hem de istikrarı nedeniyle en uzun süre ekranda kalan diziler sıralamasına giren Arka Sokaklar'da şaşırtan bir ayrılık yaşanıyor. Bunca yıla rağmen reytinglerde de zirveden inmeyen Arka Sokaklar'da bu sezon sonu bir yaprak dökümü yaşanacak. Kesintisiz olarak 2006 yılından bu yana Arka Sokaklar kadrosunda yer alan 2 isim diziye veda ediyor.

    Türk televizyon tarihin en uzun soluklu televizyon yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisinde izleyicilere büyük şok! Kanal D ekranlarının unutulmaz dizisi Arka Sokaklar'dan gelen peş peşe ayrılık haberleri karşısında seyirciler neye uğradığını şaşırdı.

    Tam 15 yıldır Kanal D ekranlarından izleyicilerle buluşan uzun soluklu dizide Onur Bay'ın ayrılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Sosyal medyada büyük tartışma konusu olan bu ayrılığın ardından bir başka eski oyuncu Yüsra Geyik'in de Arka Sokaklar dizisine veda edeceği öğrenildi.

        Kanal D ekranlarının en sevilen yapımlarından olan Arka Sokaklar, yayın hayatına tam gaz devam ederken yeni sezonda oyuncu değişiklikleri hakkında şimdiden gündemde yer etmeye başladı.

        Sevilen dizinin yakın bir zamanda sezon finali yapması beklenirken, oyuncu kadrosunda yapılacak değişiklikler sosyal medyaya sızmaya başladı. 15 yıldır dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Onur Bay'ın Arka Sokaklar dizisinden ayrılacağı haberi dizi hayranlarını derinden üzmüştü.



        Sosyal medyada büyük tartışma konusu olan bu iddiaların ardından bir acı ayrılık haberi daha geldi. Arka Sokaklar dizisinde ilk oyuncular arasında yer alan ve Onur Bay'ın ablası karakterini canlandıran Yüsra Geyik'in de Arka Sokaklar dizisine veda edeceği belirtildi.

            Adeta Arka Sokaklar dizisinde büyüyen genç oyuncuların bu sezon finalinin verilmesinden sonra sevilen projeden ayrılacaklarının açıklanması, izleyicilerde büyük üzüntü yarattı.

            Tam 15 yıldır Kanal D ekranlarından büyük bir heyecanla takip edilen Arka Sokaklar dizisinin kemik oyuncularının peş peşe kadrodan çıkarılması, seyircilerin tepkisini çekti. Öte yandan ünlü oyuncuların hayranları ise "Hayırlısı olsun" mesajları ile destek vermeye başladı.

            TV100'de yer alan habere göre başarılı oyunculuk performansı ile göz dolduran Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik projeye veda edecek. Şimdiden çok sayıda projeden teklifler aldığı öğrenilen güzel oyuncunun yeni sezonda hangi dizide rol alacağı merak konusu oldu.

                Yüsra Geyik'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda duygusal yorumlar atılması dikkatlerden kaçmadı. Arka Sokaklar dizisinde genç bir muhabir rolünü canlandıran Yüsra Geyik, zorlu olayı haberleştirirken yaşadığı sıkıntılarda babasının yardımından faydalanmıştı.
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                Haberler Televizyon Kanal D'de bir devir kapanıyor 15 yıllık Arka Sokaklar'ı tek kalemde silip attı! Artık ekranlarda olmayacak acı veda