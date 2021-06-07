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    • 08.06.2021 01:15
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    • 08.06.2021 01:15
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    izle! ATV dizisi izleme ekranı!

    ATV ekranlarında her Pazartesi akşamı izleyicilerle buluşan izle! izleme ekranı haberimizde! Dizide bu hafta; Necati hala yaşadığı için Savaş iyice gerilmiştir. Hurdacı, Maraşlı'nın Necati'yi kurtardığını öğrenince öfkeden deliye döndü. Pek; Hurdacı'nın yeni adımı ne oldu? İşte; me sayfası!

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    Maraşlı 21. bölüm izle! ATV dizisi Maraşlı 21. son bölüm izleme ekranı!

    Maraşlı 21. bölüm izle! Maraşlı 21. son bölüm izle! ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı, heyecan dolu bir bölümle daha ekranlara geldi. Sevilen dizinin 21. son bölümünde; Mehmet İnce ile ilgili bilgi almanın peşine düşen Savcı, Hilal'e ulaşır. Hilal gizli bilgileri paylaşamayacağını bildirse de Savcı Tolga bu bilgilere ulaşmak için pes etmez.

    MARAŞLI 21. BÖLÜM İZLE!

    Aşağıdaki bağlantıdan, Maraşlı 21. son bölüm izleme ekranına ulaşabilirsiniz.

    MARAŞLI 21. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Maraşlı ve Savaş'ın adamları arasında büyük bir çatışma çıkar. Mahur, Necati ile sığındıkları yerde Savcı Tolga ile görüşür. Olay yerine polisler ve Savcı gelir. Tolga, Maraşlı'nın, Mahur'un yanında olmasından rahatsız olur. Maraşlı'ya, Mehmet İnce'yi sorar. Bu sırada Necati de ortadan kaybolmuştur. Mahur, büyük bir korkuyla Necati'yi aramaya başlar.

    Maraşlı herkesin peşinde olduğu Mehmet İnce için bir plan yapmış mıdır? Akıl sağılığı yerinde olmayan Necati neden ortadan kaybolmuştur?

    Necati hala yaşadığı için Savaş iyice gerilmiştir. Hurdacı, Maraşlı'nın Necati'yi kurtardığını öğrenince öfkelenir. Hurdacı'nın yeni adımı ne olacaktır? Mehmet İnce ile ilgili bilgi almanın peşine düşen Savcı, Hilal'e ulaşır.

        Hilal gizli bilgileri paylaşamayacağını bildirse de Savcı Tolga bu bilgilere ulaşmak için pes etmez. Savcı 'Yüksek Kurumlara başvurarak alacağı konusunda emindir. Maraşlı çok gergindir. Savcı, Mehmet İnce'nin Maraşlı olduğunu öğrenecek midir? Maraşlı, gerçekleri Mahur'a anlatacak mıdır?
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        Haberler Televizyon Maraşlı 21. bölüm izle! ATV dizisi Maraşlı 21. son bölüm izleme ekranı!