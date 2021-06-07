60 yaşındaki Ayten Korkmaz, Esra Erol'da programına başvurarak 27 yıllık eşinden Mustafa Korkmaz için ayrıldığını açıklamıştı.
Ayten Hanım, "Termosumu açsın diye Mustafa'dan yardım istedim, sonra aşık oldum" ifadelerini kullanmıştı.
Ayten Korkmaz'ın canlı yayındaki ifadelerinin ardından Esra Erol'un programı sosyal medyada gündemin ilk sıralarına çıkarken Ayten-Mustafa ilişkisinin detayları merak konusu olmuştu.
Ayten Hanım, Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınında Mustafa Bey ile ilişkisini anlattı. Mustafa buraya gelecek diye sözlerine başlayan Ayten Hanım, şunları söyledi: