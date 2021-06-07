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    • Televizyon
    • 07.06.2021 20:22
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    • 07.06.2021 20:40
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    ’da ilginç anlar! kendisinden yaşça küçük Mustafa’yla ilişkisini anlattı “Buraya gelecek” diye diretti

    Hafta içi her gün ekranlarında izleyiciyle buluşan ’da programına damga vurmuştu. 27 yıllık eşini terk edip kendisinden 21 yaş küçük Mustafa ile aşk yaşayan Ayten Hanım, "Termosumu açsın diye Mustafa'dan yardım istedim, sonra aşık oldum" demişti. Ayten Hanım, bugünkü canlı yayında Mustafa Bey ile ilişkisini anlattı. İşte detaylar…

    Ayten Teyze Mustafa’yla ilişkisini anlattı!

    60 yaşındaki Ayten Korkmaz, Esra Erol'da programına başvurarak 27 yıllık eşinden Mustafa Korkmaz için ayrıldığını açıklamıştı.

    Ayten Hanım, "Termosumu açsın diye Mustafa'dan yardım istedim, sonra aşık oldum" ifadelerini kullanmıştı.

    Ayten Korkmaz'ın canlı yayındaki ifadelerinin ardından Esra Erol'un programı sosyal medyada gündemin ilk sıralarına çıkarken Ayten-Mustafa ilişkisinin detayları merak konusu olmuştu.

    Ayten Hanım, Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınında Mustafa Bey ile ilişkisini anlattı. Mustafa buraya gelecek diye sözlerine başlayan Ayten Hanım, şunları söyledi:

        "Ben seni 1 aydır gözlüyorum dedi. Leylam dedi. Bana Leylam diye konuşur, ölürüm onun için. Ona yemek yedirdim, güzelce giydirdim. Yiyecek yemeği yoktu. Paraları birer birer gönderdim. 39 yaşındaki kocam Mustafa benim hayatım oldu"

        NE OLMUŞTU?
        Evden kaçan eşini bulmak için yayına çıkan Ayten teyze, kayıp Mustafa'nın 50-60 yaşlarında olduğunu ve kendisinden haber alamadığını söylemişti.

        Ancak konu hakkında araştırma yapan Esra Erol ekibi, Mustafa Korkmaz'ın 39 yaşında olduğunu öğrendi.

            27 yıllık eşini Mustafa için terk ettiğini açıklayan Ayten Teyze, "Beni kandırdı. Termosumu açsın diye Mustafa'dan yardım istedim sonra aşık oldum" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.
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            Haberler Televizyon Esra Erol’da ilginç anlar! Ayten Korkmaz kendisinden yaşça küçük Mustafa’yla ilişkisini anlattı “Buraya gelecek” diye diretti