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    • Televizyon
    • 07.06.2021 18:22
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    • 07.06.2021 18:47
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    bile şaştı kaldı! Kara sevdaya tutulan Bekir Bey her şeyi tozpembe anlattı gelen ihbarla yer yerinden oynadı

    ’nin sevilen programı ’da akılalmaz bir olay yaşandı. İzmir'in en ünlü piyango satıcısı olduğunu dile getiren , “4 yıldır kara sevdalı olduğu Ayşe ile barışıp, evlenmek istiyorum” diyerek Esra Erol’dan yardım istedi. Ancak canlı yayına gelen ihbarlar izleyicileri şoke etti. İşte detaylar…

    Esra Erol bile şaştı kaldı!

    Bekir Acar, Esra Erol'da programına başvurarak üç kez evlilik teklifi ettiği ve iki kez nişanlandığı Ayşe Karadağlı'ya geri dön çağrısında bulundu. Bekir Bey, şunları söyledi: "Ben onu çok seviyorum, beni affetmesini istiyorum. Ne isterse yapacağım"

    Ayşe Hanım'a karşı dürüst olmadığını ve bu nedenle aralarının bozulduğunu dile getiren Bekir Bey, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buraya gelsin, ben onunla evlenmek istiyorum. Benden ev, yazlık istiyordu… Hepsini vermeye hazırım" dedi.

    Stüdyodakiler ise Ayşe Hanım'ın taleplerini karşılayacağını belirten Bekir Bey'in çocuklarına bakıp bakmadığını sorguladı. Bunun üzerine Bekir Bey, Esra Erol'un "Kendi çocuklarınızın dünyalığını yaptınız mı, hayatlarını garanti altına aldınız mı?" sorusuna "Evet" cevabı verdi.

    'ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKMIYOR'
    Ancak Bekir Bey'in komşuları canlı yayına telefonla bağlanarak akılalmaz iddialarda bulundu. Bekir Bey'in komşusu Ayşe Hanım, "Bekir Bey, eski eşine sahip çıksın önce. Her gün döve döve sokağa atıyordu. Oğluna sahip çıksın, o çocuk madde bağımlısı, sokaklarda yatıyor. Çocuklarına sahip çıkmıyor" dedi.

        Oğlunun yuvada olduğunu sokakta yattığından haberi olmadığını belirten Bekir Bey iddiaları yalanladı.

        Bekir Bey'in bir başka komşusu Yaşar Bey ise şunları söyledi: "Eski eşi Yasemin'e yapmadığı kalmadı. Kızın evlendi gitti, nerede olduğu belli değil. Oğlun sokaklarda yatıyor, yazıktır. Ara sıra görüyorum, terkedilen evlerde kalıyor. Yuvadan kaçmış çocuk. Bekir ekmeğini taştan çıkarır ama çok yalancıdır"

        Bekir Bey'in komşularının iddiaları üzerine şoke olan Esra Erol, "Oğlunuz yurtta mı, değil mi?" sorusunu yöneltti. Bekir Bey ise "Yurtta biliyorum. En son 1.5 ay önce görüştüm, kaçtığına inanmıyorum" dedi.
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        Haberler Televizyon Esra Erol bile şaştı kaldı! Kara sevdaya tutulan Bekir Bey her şeyi tozpembe anlattı gelen ihbarla yer yerinden oynadı