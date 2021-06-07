Ayşe Hanım'a karşı dürüst olmadığını ve bu nedenle aralarının bozulduğunu dile getiren Bekir Bey, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buraya gelsin, ben onunla evlenmek istiyorum. Benden ev, yazlık istiyordu… Hepsini vermeye hazırım" dedi.

Stüdyodakiler ise Ayşe Hanım'ın taleplerini karşılayacağını belirten Bekir Bey'in çocuklarına bakıp bakmadığını sorguladı. Bunun üzerine Bekir Bey, Esra Erol'un "Kendi çocuklarınızın dünyalığını yaptınız mı, hayatlarını garanti altına aldınız mı?" sorusuna "Evet" cevabı verdi.