Bekir Acar, Esra Erol'da programına başvurarak üç kez evlilik teklifi ettiği ve iki kez nişanlandığı Ayşe Karadağlı'ya geri dön çağrısında bulundu. Bekir Bey, şunları söyledi: "Ben onu çok seviyorum, beni affetmesini istiyorum. Ne isterse yapacağım"
Ayşe Hanım'a karşı dürüst olmadığını ve bu nedenle aralarının bozulduğunu dile getiren Bekir Bey, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buraya gelsin, ben onunla evlenmek istiyorum. Benden ev, yazlık istiyordu… Hepsini vermeye hazırım" dedi.
Stüdyodakiler ise Ayşe Hanım'ın taleplerini karşılayacağını belirten Bekir Bey'in çocuklarına bakıp bakmadığını sorguladı. Bunun üzerine Bekir Bey, Esra Erol'un "Kendi çocuklarınızın dünyalığını yaptınız mı, hayatlarını garanti altına aldınız mı?" sorusuna "Evet" cevabı verdi.
'ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKMIYOR'
Ancak Bekir Bey'in komşuları canlı yayına telefonla bağlanarak akılalmaz iddialarda bulundu. Bekir Bey'in komşusu Ayşe Hanım, "Bekir Bey, eski eşine sahip çıksın önce. Her gün döve döve sokağa atıyordu. Oğluna sahip çıksın, o çocuk madde bağımlısı, sokaklarda yatıyor. Çocuklarına sahip çıkmıyor" dedi.