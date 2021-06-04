TRT 1'deki Uyanış Büyük Selçuklu'da finalde başrol paket oluyor yerine daha bombası geliyor! Sultan Alparslan o isim olacak... TRT 1 ekranlarında yayına hayatına başladığı günden bu yana ilgiyle takip edilen Uyanış Büyük Selçuklu'da finale sayılı günler kala heyecan artıyor. Ancak final heyecanıyla kavrulan seyirciyi asıl gelecek sezonda büyük sürprizler bekliyor. Nitekim senaryo gereği hali hazırda dizide rol alan pek çok oyuncuyla vedalaşılacak. Bunlara başroller de dahil...