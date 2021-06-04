Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 04.06.2021 13:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.06.2021 13:31
    ABONE OL

    'deki Büyük Selçuklu'da finalde başrol paket oluyor yerine daha bombası geliyor! o isim olacak

    ekranlarının bu sezon ses getiren işlerinden biri olan, başrollerini ve 'un paylaştığı : Büyük Selçuklu dizisinde final vakti geldikçe işler bambaşka bir noktaya doğru gidiyor. Bir dönemin resmi olarak kapanacağı dizisinde şu an yer alan oyunculara tek tek veda edilecek. Ama öyle bir isim gelecek ki, Uyanış Büyük Selçuklu'nun tüm geçmişini unutturacak ve tarihi baştan yazacak. İşte o değişikliğin detayları...

    TRT 1'deki Uyanış Büyük Selçuklu'da finalde başrol paket oluyor

    TRT 1'deki Uyanış Büyük Selçuklu'da finalde başrol paket oluyor yerine daha bombası geliyor! Sultan Alparslan o isim olacak... TRT 1 ekranlarında yayına hayatına başladığı günden bu yana ilgiyle takip edilen Uyanış Büyük Selçuklu'da finale sayılı günler kala heyecan artıyor. Ancak final heyecanıyla kavrulan seyirciyi asıl gelecek sezonda büyük sürprizler bekliyor. Nitekim senaryo gereği hali hazırda dizide rol alan pek çok oyuncuyla vedalaşılacak. Bunlara başroller de dahil...

    Yayın hayatına başladığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde de final heyecanı başladı. Yeni dönem için radikal kararların alındığı dizide sezon finalinin ardından hem oyuncu kadrosu hem de senaryo değişikliği yapılacak.

    Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin sezon finali ile yepyeni bir döneme girmesi bekleniyor. Geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ve TRT 1 ekranlarının en sevilen yapımlarından biri haline gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin finali hakkında tüm merak edilenler ortaya çıktı.

        Tarihi dizi sevenlerin bir numaralı tercihi olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yepyeni bir senaryo ile yeni sezona başlangıç yapılacak. Televizyonların aranan simalarından Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Gürkan Uygun gibi başarılı oyuncuların rol aldığı yapımda sezon finali için geri sayım başladı.

        Sevilen dizinin hayranları sezon finali hakkında araştırmalara şimdiden başladı ve Uyanış Büyük Selçuklu sezon finali sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.



        TRT 1 ekranlarından yayınlanan dizinin sezon finali yapacağını açıklaması izleyicilerde üzüntüyle karşılansa da yeni bölümler çok merak ediliyor. Yeni sezonda Sultan Alparslan döneminin işleneceği öğrenildi. Sevilen dizinin yaz aylarının gelmesi ile birlikte sezon finali yapacağı açıklandı.

            Fakat dizi hakkında yeni dönem için alınan radikal kararlar da Uyanış Büyük Selçuklu izleyicilerinin dikkatinden kaçmadı. Yeni yayın dönemi başladığında yine TRT 1 ekranlarından izleyicilerle buluşacağı açıklanan yapımda çok büyük değişiklikler meydana gelecek.

            Yayın hayatına hızlı bir giriş yapan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yeni dönemde hem dizinin senaryosu hem de mevcut oyuncu kadrosu baştan sona değişecek. Yeni yayın döneminde Sultan Melikşah dönemi kapanacak ve Sultan Alparslan dönemi ekranlardan takip edilecek.

            Sultan Alparslan rolünü Kuzgun, Mutluluk Zamanı, Kiralık Aşk, Deliha, Benim İçin Üzülme gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Barış Arduç üstlenecek. Yakışıklı oyuncunun yeni sezondaki bu önemli rolü için şimdiden hazırlıklara başladığı ve binicilik ile dövüş dersleri almaya başladığı öğrenildi.
                Müjdenin adı Amasra-1
                Haberler Televizyon TRT 1'deki Uyanış Büyük Selçuklu'da finalde başrol paket oluyor yerine daha bombası geliyor! Sultan Alparslan o isim olacak