TRT 1'deki Uyanış Büyük Selçuklu'da finalde başrol paket oluyor yerine daha bombası geliyor! Sultan Alparslan o isim olacak... TRT 1 ekranlarında yayına hayatına başladığı günden bu yana ilgiyle takip edilen Uyanış Büyük Selçuklu'da finale sayılı günler kala heyecan artıyor. Ancak final heyecanıyla kavrulan seyirciyi asıl gelecek sezonda büyük sürprizler bekliyor. Nitekim senaryo gereği hali hazırda dizide rol alan pek çok oyuncuyla vedalaşılacak. Bunlara başroller de dahil...
Yayın hayatına başladığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde de final heyecanı başladı. Yeni dönem için radikal kararların alındığı dizide sezon finalinin ardından hem oyuncu kadrosu hem de senaryo değişikliği yapılacak.
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin sezon finali ile yepyeni bir döneme girmesi bekleniyor. Geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ve TRT 1 ekranlarının en sevilen yapımlarından biri haline gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin finali hakkında tüm merak edilenler ortaya çıktı.