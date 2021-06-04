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    • 04.06.2021 16:21
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    • 04.06.2021 16:21
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    'un finalini duyan 'olmaz olsun böyle final' diyor hayal kırıklığı! İfşa oldu Yamaç ters köşe yapıyor bildiklerinizi unutun

    Başrolünü 'nin üstelendiği, 2017 Ekim'in bu yana ekranlarında izleyicisiyle buluşan , bu sezon sonu itibariyle final yaparak ekranlara veda ediyor. Yönetmenliğini 'ün yaptığı, senaryosunu ve 'in birlikte kaleme aldıkları Çukur'un kadrosundan kimler geldi, kimler geçti. Hikaye türlü türlü yerlere evrildi ama iddialara doğruysa bizi öyle bir final bekliyor ki 'olmaz olsun böyle final' dedirtecek cinsten. İşte detaylar...

    Çukur'un finalini duyan 'olmaz olsun böyle final' diyor hayal kırıklığı!

    Çukur'un finalini duyan 'olmaz olsun böyle final' diyor hayal kırıklığı! İfşa oldu Yamaç ters köşe yapıyor bildiklerinizi unutun... Sosyal medyada Çukur'un final bölümüne dair ortaya atılan iddia ağızları açık bıraktı. Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Perihan Savaş gibi isimleri bulunduran, ekranların kült dizilerinden biri haline gelen Çukur final yapıyor. Çukur'un finali merakla beklenirken ortaya atılan bir iddia büyük bir şaşkınlık yarattı.

    Show TV ekranlarından yayınlanan Çukur dizisinde final heyecanı sosyal medyaya taştı. Yayın hayatına başladığı günden bu yana reyting rekorlarını alt üst eden ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapımda final bölümü ifşa olunca sosyal medyada yer yerinden oynadı.

    Yamaç'ın milyonları ters köşeye yatıracağı bölüm resmen ortaya çıktı. Her şeyin karmakarışık bir rüya çıkması, Çukur hayranlarının ağzını açıkta bırakırken, 3 yıldır ekranlara gelen ve heyecanlı sahneleri ile akıllara kazınan dizinin final bölümü çok konuşulacak.

        Yayın hayatına başladığı günden beri büyük bir ilgiyle takip edilen Çukur dizisinde artık sona gelindi. Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Perihan Savaş, Burak Dadak, Necip Memilli ve Damla Sönmez gibi ekranların sevilen isimlerine başrollerinde yer veren yapım izlenme rekorları kırmaya devam ediyor.

        Çukur dizisinin muhteşem finaline sade 2 bölüm kalmışken, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmasıyla dikkat çekiyor.



        Her bölümde milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplamayı başaran Çukur dizisinin final bölümü hakkında şok iddialar sosyal medyada konuşulmaya başlandı. İçerden sızdırılan bilgiler ışığında dizinin sonu milyonlara ters köşe yapacak.

            Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan Çukur'un veda bölümü de uzun yıllar boyunca hafızalardan çıkmayacak. Sevilen dizininin önceki bölümlerinde Kubilay Aka, Kadir Çermik, Ece Yaşar ve Genco Özok veda etmiş ve yavaş yavaş final bölümüne gelinmişti.

            Bir kıyameti başlatan Kubilay Aka'nın diziye veda etmesi sonrasında dizinin final yapacağı ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada yer alan Çukur dizisinin final bölümü ifşasında "Aslında bunların hepsi Yamaç'ın rüyasıymış.

            Gündüz kimyagerlik, gece müzisyenlik yapan Yamaç'ın kimyası bozulmuş ve uykuya dalmış. Tüm bunlar onun gördüğü bir rüyaymış. Finalde arkadaşları gelip onu uyandıracak ve dizide orada bitecek!" yorumunu dikkatlerden kaçmadı.



                Bu ifşaların ardından başka bir Çukur izleyicisi ise Leyla İle Mecnun dizisinin sonunda Mecnun'un bedensel engelli olduğu ve gördüklerinin hepsinin rüya olduğuna gönderme yaparak; ''Sen çok Leyla ile Mecnun izlemişsin'' yorumunda bulundu. Sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelen Çukur dizisinin finali yakın bir zamanda ortaya çıkacak.
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                Haberler Televizyon Çukur'un finalini duyan 'olmaz olsun böyle final' diyor hayal kırıklığı! İfşa oldu Yamaç ters köşe yapıyor bildiklerinizi unutun