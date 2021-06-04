



Bu ifşaların ardından başka bir Çukur izleyicisi ise Leyla İle Mecnun dizisinin sonunda Mecnun'un bedensel engelli olduğu ve gördüklerinin hepsinin rüya olduğuna gönderme yaparak; ''Sen çok Leyla ile Mecnun izlemişsin'' yorumunda bulundu. Sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelen Çukur dizisinin finali yakın bir zamanda ortaya çıkacak.