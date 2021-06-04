Çukur'un finalini duyan 'olmaz olsun böyle final' diyor hayal kırıklığı! İfşa oldu Yamaç ters köşe yapıyor bildiklerinizi unutun... Sosyal medyada Çukur'un final bölümüne dair ortaya atılan iddia ağızları açık bıraktı. Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Perihan Savaş gibi isimleri bulunduran, ekranların kült dizilerinden biri haline gelen Çukur final yapıyor. Çukur'un finali merakla beklenirken ortaya atılan bir iddia büyük bir şaşkınlık yarattı.
Show TV ekranlarından yayınlanan Çukur dizisinde final heyecanı sosyal medyaya taştı. Yayın hayatına başladığı günden bu yana reyting rekorlarını alt üst eden ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapımda final bölümü ifşa olunca sosyal medyada yer yerinden oynadı.
Yamaç'ın milyonları ters köşeye yatıracağı bölüm resmen ortaya çıktı. Her şeyin karmakarışık bir rüya çıkması, Çukur hayranlarının ağzını açıkta bırakırken, 3 yıldır ekranlara gelen ve heyecanlı sahneleri ile akıllara kazınan dizinin final bölümü çok konuşulacak.